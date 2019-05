Zelený had si vybral veľké sústo: Dnes to bude bez dezertu

Fotografovi Venkimu Kishorovi sa podarili zaujímavé zábery. V rezervácii v Indii v štáte Karnataka zachytil bičovku nosatú, ako si dáva poriadne sústo.

Tento jasnozelený stromový had, ktorý pochádza z juhovýchodnej Ázie, dokáže vďaka svojej farbe dokonale splynúť s prírodou. A to sa stalo osudným jeho obeti. Nič netušiaca jašterica bola na rovnakom strome, po ktorom sa zelený had pomaly plazil a nenápadne na ňu číhal. Evidentne bol veľmi hladný, keď si vybral takú veľkú obeť. Predátor sa vrhol na bezbrannú jaštericu, naširoko otvoril svoje ústa a ona pomaly mizla v jeho útrobách. Po takom veľkom súste na dezert už asi chuť nemal.