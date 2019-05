Marinčin odhalil našu najväčšiu slabinu: Toto musíme zmeniť

Slovenský hokejový obranca Martin Marinčin nemá za sebou príliš vydarenú sezónu v zámorí, v ktorej za Toronto v NHL a AHL odohral spolu len 32 zápasov.

Uvítal preto šancu predstaviť sa na domácich majstrovstvách sveta, na ktorých v minulosti štartoval aj v rokoch 2014 a 2016. Radosť má o to väčšiu, pretože Slováci absolvujú zápasy základnej A-skupiny svetového šampionátu v Košiciach, teda v jeho rodisku. Na MS sa naladil úspešným vystúpením vo dvoch prípravných dueloch proti Britom a Nórom. V prvom z nich sa prezentoval gólom, v druhom ako bek úspešne ukončil doplnkové nájazdy. "Nórom sa podarilo dvakrát vyrovnať, no my sme radi, že sme to nakoniec zvládli," hodnotil utorkový triumf v Michalovciach nad nepríjemným severským výberom.

Úspešné výsledky v súbojoch proti Nórom a Britom však nepreceňuje: "Posledné dve stretnutia pred šampionátom sme zvládli, ale na majstrovstvách sveta budú zápasy omnoho náročnejšie. Musíme sa na nich dôkladne pripraviť." V celej príprave na svetový šampionát bola najväčšia slabina slovenského výberu koncovka. "Musíme často strieľať, čakať na dorážky a hrať tvrdo pred bránkou," myslí si 27-ročný Marinčin.

Na slovenský výber čaká na MS 2019 výrazná podporu z hľadiska, ktorá sa tímu SR dostala už počas prípravy. "Fanúšikovia na celom Slovensku sú super, práve toto mi v Kanade v NHL chýba. Musím to vyzdvihnúť," dodal Marinčin.