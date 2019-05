Danko na oslavách v Moskve: Nečakané stretnutie s Putinom!

Oslavy s prezidentom. Šéf parlamentu Andrej Danko (43) odišiel do Moskvy, aby si pripomenul 74. výročie víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom.

Danko sa zúčastnil na vojenskej prehliadke na moskovskom Červenom námestí. Na tribúne sedel nad ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Danko bol jediným predsedom parlamentu z členských krajín Európskej únie, ktorý sa na oslavách Dňa víťazstva v Moskve zúčastnil. Väčšina lídrov západného sveta sa ku týmto oslavám stavia skepticky najmä pre anexiu Krymu Ruskom či vojne na Donbase, ktorá si vyžiadala desaťtisíc obetí.

Danko sa následne zúčastnil aj na slávnostnom obede, kde ho pozval šéf Ruskej dumy Viačeslav Volodin. Ten je vnímaný kontroverzne najmä preto, že je na sankčných zoznamoch EÚ, kde má aj zakázaný vstup. Danko sa následne stretol aj s prezidentom Putinom, s ktorým si podali ruky na krátkom stretnutí. "Ja som sa v mene Slovenskej republiky poďakoval prezidentovi Putinovi za to, že sme boli oslobodení ich starými rodičmi. Mal som možnosť rozprávať sa s ním a pozdraviť ho. Možno by sme ho radi privítali na Slovensku, ale to mi protokolárne neprináleží, nie som prezident SR," skonštatoval Danko.

Na prehliadke bolo podľa agentúry TASS 130 kusov modernej kolesovej a pásovej vojenskej techniky a 13.600 vojakov.

Vojenská prehliadka sa začala defilé Preobraženského pluku osobnej gardy s legendárnou víťaznou zástavou, ktorú vojaci Červenej armády v máji 1945 vztýčili na budove Ríšskeho snemu (Reichstagu).

Putin vo svojom príhovore počas prehliadky kritizoval údajné skresľovanie druhej svetovej vojny v niektorých krajinách. Vyhlásil, že v situácii, keď v niektorých štátoch "nehanebne klamú svojim deťom" o vojne a "zrádzajú svojich predkov", je povinnosťou každého chrániť pamiatku skutočných hrdinov vojny.

Na tohtoročnej prehliadke sa pre zlé počasie nezúčastnilo letectvo. Nad Červeným námestím malo pôvodne preletieť 74 lietadiel a vrtuľníkov.