Upršané počasie pokračuje: Najviac zrážok napadne v dvoch krajoch, predpoveď na víkend nepoteší

Na celom Slovensku vo štvrtok prší, úhrn zrážok môže v priemere dosiahnuť 10 milimetrov.

Na svojej webovej stránke o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), podľa ktorého môže pršať aj počas víkendu. "Dnešné zrážky prináša oklúzny front, ktorý k nám postúpil od západu. Postupne spomalí a trochu sa navlní, a tak bude naším územím postupovať dlhšie," uvádza SHMÚ s tým, že na západe začnú zrážky ustávať neskôr popoludní a podvečer, na východe až zajtra ráno.

"Zaprší všade, zväčša do 10 milimetrov, no lokálne aj viac, najmä v Banskobystrickom a Košickom kraji, kde môže spadnúť aj vyše 20 milimetrov," spresnili meteorológovia. Za aktuálnym frontom podľa nich na naše územie prenikne síce teplejšia, no vlhšia a labilnejšia vzduchová hmota. V piatok treba preto rátať s početnými prehánkami, prípadne búrkami. "Ďalšia vlna zrážok príde cez víkend," uzavrel SHMÚ.