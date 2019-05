V Čiernej Hore odsúdili dvoch ruských špiónov: Plán na vraždu premiéra a nastolenie proruskej vlády

Súd v čiernohorskej Podgorici odsúdil 13 ľudí za pokus o prevrat s cieľom zabrániť krajine vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO).

Medzi odsúdenými, ktorí dostali tresty až do 15 rokov väzenia, sú aj dvaja agenti ruskej tajnej služby. Dvoch Rusov, identifikovaných ako Eduard Šišmakov a Vladimir Popov, podľa hlavnej sudkyne Suzany Mugosaovej usvedčili z "pokusu o terorizmus" a "vytvorenia zločineckej skupiny". Oboch súdili v neprítomnosti.



Šišmakov dostal 15-ročný trest odňatia slobody a Popov si má vo väzení odsedieť 12 rokov. Dvoch popredných opozičných politikov z radov etnických Srbov poslal súd na päť rokov do väzenia. Skupina podľa verdiktu plánovala zmocniť sa počas volebného dňa 16. októbra 2016 parlamentu, zavraždiť vtedajšieho premiéra Mila Djukanoviča a nastoliť proruskú vládu, ktorá by vystupovala proti NATO. Čierna Hora sa napriek námietkam Moskvy stala v roku 2017 riadnym členom Severoatlantickej aliancie.