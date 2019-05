Hanba v Austrálii: Až 46 miliónov bankoviek vytlačili s chybou!

Na novovydaných austrálskych bankovkách v hodnote 50 austrálskych dolárov je zle napísané slovo "responsibility", čiže zodpovednosť.

V anglickom výraze "responsibility" chýba jedno mäkké i. Austrálska rezervná banka (RBA) uviedla, že v budúcom vydaní omyl napraví, 46 miliónov bankoviek s nesprávnym výrazom "responsibilty" už je ale v obehu, informoval vo štvrtok spravodajský server BBC News.

Nové 50-dolárové bankovky v žltej farbe boli vydané v minulom roku a je na nich zobrazená Edith Cowan, ktorá sa ako prvá žena dostala do austrálskeho parlamentu. To, čo vyzerá ako trávnik na pozadí portrétu, sú v skutočnosti riadky miniatúrneho textu s citáciami prvého prejavu tejto političky v austrálskom zákonodarnom zbore.