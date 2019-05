Luke Perry († 52) z Beverly Hills 90210 prekvapil posledným prianím: Sila, v čom jeho telo pochovali

Ľudské telo je doslova toxický odpad. Je plné zvyškov liekov, konzervantov, pesticídov a ťažkých kovov.

Kremácia síce mení tieto látky, okrem ťažkých kovov, na oxid uhličitý a vodu, ale z ekologického hľadiska je na spálenie tela potrebné veľké množstvo paliva a vyprodukovaných mnoho skleníkových plynov. To trápilo herca Lukea Perryho, ktorý tento rok na jar zomrel na infarkt. A v závete stihol zdôrazniť, že ho majú pochovať v obleku Infinity Mushroom Suit, ktorý mení mŕtve ľudské telo na kompost bez toxínov.



Oblek vyvinuli Jae Rhimou Lee and Mike Ma z Kalifornie. Tí vytvorili špeciálnu tkaninu, ktorá je plná spór zmesy hubových organizmov. Keď je telo pochovaných do zeme, spory vyklíčia a huby začnú telo rozkladať. Lenže vedia tiež likvidovať toxické látky, ktoré do svojho tela nazbierame za celý život s potravou, liekmi a z nečistého životného prostredia. Vznikne tak netoxický kompost.



Že si Luke vybral tento spôsob pohrebu, vyzradila teraz jeho dcéra Sophie. ,,V decembri som išla do San Franciska s dvoma mojimi najlepšími kamarátmi. Jeden z nich nikdy v živote nebol v Kalifornii, tak sme mu ukázali Redwoods, národný park. Odfotila som fotku húb, keď sme tam boli, pretože som si hovorila ,páni, tie huby sú tak nádherné´. Dnes majú huby pre mňa úplne nový význam. Žiadne vysvetlenie nepodtrhne genialitu hubových pohrebných oblekov, ale je to doslova ekologický pohreb pomocou húb... Môj otec to objavil a bol z toho nadšený tak, ako som ho nikdy nevidela. Bol v tom obleku pochovaný, bolo to jedno z jeho posledných želaní. Sú to naozaj nádherné prostriedky pre túto nádhernú planétu a chcem sa o to s vami všetkými podeliť," napísala Sophie na Instagrame.