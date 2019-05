Všetko o hokejovom šampionáte: Hrací systém, kto nemôže vypadnúť, ako sa postupuje zo skupín

Už iba jeden delí Slovensko od najväčšieho hokejového sviatku.

Na 83. majstrovstvách sveta v slovenských mestách Bratislava a Košice (10. - 26. mája) sa predstaví 16 najlepších hokejových tímov sveta, ktoré vo dvoch základných osemčlenných skupinách budú bojovať systémom každý s každým o osem miesteniek do štvrťfinále.

Do vyraďovacej časti sa z oboch skupín prebojujú štyri najvyššie umiestnené kolektívy. Pre mužstvá na 5. - 8. mieste z oboch dejísk sa šampionát končí, pričom najnižšie umiestnené výbery sa minimálne na rok rozlúčia s elitnou kategóriou. O rok vo Švajčiarsku ich nahradí postupujúce duo z turnaja A-skupiny I. divízie MS v kazašskom Nur-Sultane - Kazachstan a Bielorusko. Organizátori nasledujúcich MS Švajčiari nemôžu zostúpiť do nižšej kategórie. Ak by skončili v A-skupine na poslednom 8. mieste, do A-skupiny I. divízie MS vypadne 14. tím hodnotenia šampionátu v SR.

Vyraďovacia časť sa rovnako ako na predchádzajúcich šampionátoch bude hrať od štvrťfinále až po finálový duel na jeden víťazný zápas. Celkovo sa v košickej Steel aréne a v bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu uskutoční 64 stretnutí, na tímy bojujúce o medaily čaká desať náročných duelov. Rovnako ako pred rokom sa štvrťfinále bude hrať "krížovým" spôsobom.

Všetky zúčastnené mužstvá musia do začiatku zasadnutia prvého direktoriátu turnaja nahlásiť základné súpisky s menami minimálne 15 hráčov a dvoch brankárov. Všetci títo hokejisti už musia byť fyzicky prítomní v dejisku turnaja. Najneskôr dve hodiny pred každým stretnutím na MS môžu tímy dopĺňať súpisky o nových hokejistov, až kým nedosiahnu finálnu kvótu 22 korčuliarov a 3 brankárov. Do každého duelu však môžu zasiahnuť len dvadsiati korčuliari a dvaja brankári.

Čo rozhodne o postupujúcom?

Ak po skončení súbojov v základných skupinách budú mať dve mužstvá rovnaký počet bodov, o vyššie postavenom tíme rozhodne výsledok ich vzájomného zápasu. V prípade rovnakého počtu bodov pri aspoň troch mužstvách rozhodne o poradí vyšší počet získaných bodov zo vzájomných stretnutí. Ak nepomôže ani toto kritérium, následne sa berie do úvahy rozdiel gólov, potom vyšší počet strelených gólov zo vzájomných duelov. Ak stále bude platiť patová situácia, rozhodovať budú výsledky (postupne body, gólový rozdiel, vyšší počet dosiahnutých gólov) s najbližším najvyššie umiestneným tímom. V prípade, že aj tak nebude možné určiť poradie, postup sa opakuje s nasledujúcim najbližším najvyššie umiestneným tímom. Posledným kritériom je určenie poradia na základe renkingu IIHF.

Body v skupinách

Za víťazstvo v riadnom hracom čase sa budú v skupinovej fáze prideľovať tri body. Ak sa stretnutie skončí po 60 minútach nerozhodne, mužstvá si rozdelia po bode a v päťminútovom predĺžení či samostatných nájazdoch budú bojovať o ďalší bod. Prípadné predĺženia vo vyraďovacej časti budú trvať vo štvrťfinále, semifinále a v zápase o bronz 10 minút, vo finále 20 minút. Mužstvo, ktoré v nadstavenom čase dosiahne gól, duel vyhráva. V predĺžení nastúpia na oboch stranách brankár a traja korčuliari. Ak sa ani v predĺžení nerozhodne, nasledujú samostatné nájazdy. Každý tím musí vybrať piatich hráčov. Ak víťaz nebude známy po piatich sériach nájazdov, pokračuje sa ďalej až do rozhodnutia.

Program MS v hokeji 2019 SKUPINOVÁ FÁZA

PROGRAM 10.5.2019 10.5.2019 16:15 FIN 0 : 0 CAN Skupina A 10.5.2019 16:15 RUS 0 : 0 NOR Skupina B 10.5.2019 20:15 USA 0 : 0 SVK Skupina A 10.5.2019 20:15 CZE 0 : 0 SWE Skupina B PROGRAM 11.5.2019 11.5.2019 12:15 DEN 0 : 0 FRA Skupina A 11.5.2019 12:15 SUI 0 : 0 ITA Skupina B 11.5.2019 16:15 GER 0 : 0 GBR Skupina A 11.5.2019 16:15 LAT 0 : 0 AUT Skupina B 11.5.2019 20:15 SVK 0 : 0 FIN Skupina A 11.5.2019 20:15 NOR 0 : 0 CZE Skupina B PROGRAM 12.5.2019 12.5.2019 12:15 USA 0 : 0 FRA Skupina A 12.5.2019 12:15 RUS 0 : 0 AUT Skupina B 12.5.2019 16:15 DEN 0 : 0 GER Skupina A 12.5.2019 16:15 ITA 0 : 0 SWE Skupina B 12.5.2019 20:15 GBR 0 : 0 CAN Skupina A 12.5.2019 20:15 LAT 0 : 0 SUI Skupina B PROGRAM 13.5.2019 13.5.2019 16:15 USA 0 : 0 FIN Skupina A 13.5.2019 16:15 RUS 0 : 0 CZE Skupina B 13.5.2019 20:15 SVK 0 : 0 CAN Skupina A 13.5.2019 20:15 NOR 0 : 0 SWE Skupina B PROGRAM 14.5.2019 14.5.2019 16:15 GBR 0 : 0 DEN Skupina A 14.5.2019 16:15 ITA 0 : 0 LAT Skupina B 14.5.2019 20:15 GER 0 : 0 FRA Skupina A 14.5.2019 20:15 SUI 0 : 0 AUT Skupina B PROGRAM 15.5.2019 15.5.2019 16:15 USA 0 : 0 GBR Skupina A 15.5.2019 16:15 SUI 0 : 0 NOR Skupina B 15.5.2019 20:15 GER 0 : 0 SVK Skupina A 15.5.2019 20:15 RUS 0 : 0 ITA Skupina B PROGRAM 16.5.2019 16.5.2019 16:15 CAN 0 : 0 FRA Skupina A 16.5.2019 16:15 SWE 0 : 0 AUT Skupina B 16.5.2019 20:15 FIN 0 : 0 DEN Skupina A 16.5.2019 20:15 CZE 0 : 0 LAT Skupina B PROGRAM 17.5.2019 17.5.2019 16:15 FRA 0 : 0 SVK Skupina A 17.5.2019 16:15 AUT 0 : 0 NOR Skupina B 17.5.2019 20:15 FIN 0 : 0 GBR Skupina A 17.5.2019 20:15 CZE 0 : 0 ITA Skupina B PROGRAM 18.5.2019 18.5.2019 12:15 DEN 0 : 0 USA Skupina A 18.5.2019 12:15 LAT 0 : 0 RUS Skupina B 18.5.2019 16:15 CAN 0 : 0 GER Skupina A 18.5.2019 16:15 ITA 0 : 0 NOR Skupina B 18.5.2019 20:15 GBR 0 : 0 SVK Skupina A 18.5.2019 20:15 SWE 0 : 0 SUI Skupina B PROGRAM 19.5.2019 19.5.2019 16:15 GER 0 : 0 USA Skupina A 19.5.2019 16:15 AUT 0 : 0 CZE Skupina B 19.5.2019 20:15 FRA 0 : 0 FIN Skupina A 19.5.2019 20:15 SUI 0 : 0 RUS Skupina B PROGRAM 20.5.2019 20.5.2019 16:15 FRA 0 : 0 GBR Skupina A 20.5.2019 16:15 SWE 0 : 0 LAT Skupina B 20.5.2019 20:15 CAN 0 : 0 DEN Skupina A 20.5.2019 20:15 AUT 0 : 0 ITA Skupina B PROGRAM 21.5.2019 21.5.2019 12:15 FIN 0 : 0 GER Skupina A 21.5.2019 12:15 CZE 0 : 0 SUI Skupina B 21.5.2019 16:15 SVK 0 : 0 DEN Skupina A 21.5.2019 16:15 NOR 0 : 0 LAT Skupina B 21.5.2019 20:15 CAN 0 : 0 USA Skupina A 21.5.2019 20:15 SWE 0 : 0 RUS Skupina B

