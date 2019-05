Floridský guvernér podpísal kontroverzný zákon: Učitelia budú môcť nosiť zbrane

Republikánsky guvernér amerického štátu Florida Ron DeSantis v stredu podpísal zákon, ktorý oprávňuje tamojších učiteľov dobrovoľne nosiť zbrane, ak im to povoľujú miestne školské úrady.

Politik tak urobil za zatvorenými dverami a nezverejnil ani žiadne vyhlásenie. Predtým však dal jasne najavo, že túto snahu podporí.

Floridská snemovňa reprezentantov nedávno prijala návrh v pomere 65 - 47. Doteraz mohli na základe minuloročného zákona nosiť pri sebe zbrane len učitelia, ktorí plnili aj iné úlohy na škole, ako napríklad športoví tréneri. Pedagógovia, ktorí chcú nosiť zbraň, musia najnovšie podstúpiť podobný výcvik ako policajti, psychiatrické vyšetrenie a testy na drogy. Proti zákonu sa postavili demokrati, ktorí okrem iného uviedli, že učitelia môžu spanikáriť a použiť zbraň počas konfrontácie so študentmi.



Nové opatrenie predložili v súvislosti s vraždou 17 ľudí na floridskej strednej škole Marjory Stoneman Douglas z februára 2018. Páchateľom je 20-ročný Nikolas Cruz. Jeho právnici uviedli, že je ochotný sa priznať, ak mu garantujú doživotný trest za mrežami. Prokuratúra však žiada trest smrti. Úrady v Broward County, kde sa prípad stal, nový zákon odmietli. "Bojím sa o ďalšiu generáciu študentov, ktorí budú vyrastať v strachu zo zbraní na školách, a to nielen kvôli strelcom, ale aj zbraniam, ktoré môžu mať pri sebe ich učitelia," uviedla Sari Kaufman, zástupkyňa organizácie Students Demand Action for Gun Sense in America. Nová legislatíva zahŕňa aj ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako napríklad psychologické vyšetrenie problémových študentov, väčšiu informovanosť o bezpečnosti na školách či konzultáciu o hrozbách s vládnymi zložkami.