Novinka v hlavnom meste: Na červených stoličkách si posedíte zadarmo

Metropola Slovenska sa chce podobať na New York či Paríž... Hlavné mesto prichádza s projektom Sadni si, ktorý môže pomôcť vyzdvihnúť a zveľadiť verejný priestor.

Podľa vzoru svetových veľkomiest, akými sú New York či Paríž, si tak obyvatelia či turisti budú môcť posedieť za jedným stolom aj bez toho, aby museli konzumovať a platiť z ponuky kaviarní či reštaurácií. Nový Čas zisťoval, ako sa Bratislavčania stotožnili s projektom. Otvoriť galériu Bratislava: Ján (23) a Zuzana (25) si nové sedenie pochvaľujú. Zdroj: Michal Hanko

Posedenie za jedným stolom. Obyvatelia hlavného mesta si môžu vychutnávať spoločnosť aj mimo komerčných terás či reštaurácií. Vďaka projektu Sadni si môžu využívať voľné sedenie v meste bez toho, aby ich na záver čakal mastný účet za konzumáciu jedla či nápojov.

„Chceme, aby mali ľudia Bratislavu radi, aby bola ich a voľné sedenie je jedným zo spôsobov, ako k tomu prispieť,“ nádeja sa primátor mesta Matúš Vallo. Jednou z výhod takéhoto mobilného sedenia je, že stoličky ani stoly nie sú fixne upevnené a ľudia si ich tak môžu posúvať podľa potreby. Priestor tak dostanú aj väčšie skupiny, ktoré si budú chcieť vychutnať spoločné debaty. Otvoriť galériu New York: Projekt voľného sedenia využívajú aj svetové metropoly. Zdroj: Michal Hanko

Ako na novinku reagovali prví hostia? „Je to výborný nápad. Je to aj pútavé, keďže sú stoličky červené, takže si to človek hneď všimne,“ povedal študent prekladateľstva Ján (23). „O tomto projekte som doteraz nevedela, ale páči sa mi,“ dodala Zuzana. Mesto má vraj vyriešený aj spôsob, kto a ako sa bude o mestský nábytok starať. „O uskladňovanie stolov a stoličiek sa budú starať prevádzky v ich okolí, ktoré budú dbať o ich čistotu a budú nahlasovať poškodenia,“ povedal hovorca mesta Peter Bubla.

Projekt Sadni si

Kde: Primaciálne námestie, Stará tržnica, nábrežie Dunaja pri kaviarni Propeler, Komenského námestie, Treskoňová ulica, Námestie SNP, Kamenné námestie

Počet stolov: 80

Počet stoličiek: 240