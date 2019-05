Hokejový ošiaľ už ovláda Slovensko od Košíc až po Bratislavu: Čo želajú našim známe tváre?

Príprava sa skončila, ide sa už naplno. MS v ľadovom hokeji 2019 v Bratislave a Košiciach odštartujú už zajtra a šance slovenského tímu v domácom prostredí sú hlavnou témou debát medzi fanúšikmi.

My sme oslovili niekoľko hokejových legiend s medailami zo svetových šampionátov či víťazov Stanleyho pohára, úspešných športovcov, umelcov i politikov, ktorým sme položili tri otázky.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Naše otázky

1. Čo očakávate od Slovákov na MS?

2. Prídete ich osobne povzbudiť?

3. Váš tip na umiestnenie Slovenska?

Marián Hossa (40)

hokejista, trojnásobný víťaz NHL

1. Aby chalani hrali pekný hokej pre divákov. Hoci nemáme veľké očakávania, tak máme svoju kvalitu a môžeme prekvapiť. Musíme však ostať nohami na zemi.

2. Áno, prvé dva zápasy proti USA i Fínsku budem sledovať v priamo v košickej aréne a držať nášmu tímu palce.

3. Cieľom a úspechom nášho výberu by bol postup zo skupiny do štvrťfinále.

Dárius Rusnák (59)

hokejista, kapitán majstrov sveta 1985

1. Jednoznačne postup zo skupiny, je to povinnosť. Musím pochváliť Mira Šatana, že vybavil všetkých hráčov, ktorí mali možnosť prísť reprezentovať. Teraz bude záležať na nich, ako sa dajú dokopy. Treba brať do úvahy tiež psychiku, ktorá môže hrať doma veľkú úlohu a dôležitý bude vstup do turnaja. Verím však, že to naši zvládnu.

2. Zajtra cestujem so synom do Košíc a budem na zápasoch proti USA i Fínsku. Na východe mám navyše veľa priateľov i bývalých spoluhráčov, s ktorými sa veľmi rád stretnem.“

3. Základom je postup zo skupiny, na čo súčasný tím trénera Craiga Ramsayho určite má. Nechcem ďalej predbiehať, vo štvrťfinále to už bude len o jednom zápase a bude záležať od sily súpera.

Tomáš Kopecký (37)

hokejista, víťaz NHL a vicemajster sveta 2012 Otvoriť galériu Tomáš Kopecký (37) Zdroj: tasr

1. Asi ako každý fanúšik, aj ja očakávam dobré výkony. Myslím si, že máme kvalitné mužstvo, ale dôležitá bude hlavne psychika a ako sa chalani v tomto smere nastavia. Šampionát na domácej pôde je totiž špecifický, dobre vieme, ako to dopadlo v roku 2011. Samozrejme, musia dodržiavať pokyny trénera a tiež bude záležať, ako nám zachytajú brankári.

2. Za tie roky som si šampionátov osobne užil dosť. Budem zápasy sledovať v televízii a držať chalanom palce, aby sa im darilo a potešili fanúšikov.

3. Samozrejme, že im želám, aby sa prebojovali čo najďalej, ale reálne bude veľkým úspechom postup zo základnej skupiny do štvrťfinále.

Robo Opatovský (47)

spevák

1. Očakávam víťazstvo.

2. Bohužiaľ, povzbudzovať na štadión nejdem, ale sledovať v televízii určite budem.

3. Očakávam zlato, ale ak bude striebro, budem tiež spokojný.

Jaroslav Zápala (52)

moderátor

1. Nie pochýb, že do zápasov dajú srdičko a na ľade odmakajú každé jedno striedanie. Verím, že opäť zblbnú Slovensko a pripravia fanúšikom príjemné emócie a hrdosť.

2. Hoci lístky ešte nemám na žiadny zápas, nevylučujem, že ak by sa nejaká príležitosť askytla, určite by som si takú príležitosť, povzbudiť našich nenechal ujsť.

3. Na rozdiel od inych tímov nemáme toľko hviezd z NHL, ale ja verím, že kombincia skúsených borcov a mladýchchlanov, ktorí sa budú chcieť pred domácimi fanúšikmi ukázať, môže priniesť úspech. Minimálne v podobe postupu zo skupiny, tak "Nech bože dá"!!

Ľubomír Višňovský (42)

hokejista, majster sveta 2002

1. Chalani to budú mať na domácom ľade veľmi náročné po psychickej stránke. Vidieť všade slovenské vlajky, stretávať známych ľudí, musia sa na to pripraviť. Veľa z nich z kádra poznám, niektorých nie, ale budem im držať palce. Dúfam, že príjemne prekvapíme a hlavne aby boli ľudia spokojní. Aj keď sa prehrá, ale hráči nechajú na ľade srdce, tak ten potlesk bude pre nich odmenou.

2. Počas prvých troch zápasov proti USA, Fínsku a Kanade budem fandiť v hľadisku, potom sa uvidí či ostanem, alebo budem pozerať v televízii.

3. Netipujem. Obrovským úspechom však bude postup do osmičky.

Peter Pucher (44)

hokejista, majster sveta 2002

1. Atraktívny hokej, aby mali z neho fanúšikovia radosť. Sme doma a dúfam, že oslávime postup zo skupiny. Je však pravda, že v domácom prostredí je to vždy otázne, keďže hráči cítia obrovskú poporu, ktorá niekedy dokáže zviazať ruky. Máme tam však dosť mladých chalanov, ktorí sa od toho podľa mňa dokážu odosobniť a správne ich to naladí.

2. Bohužiaľ nie. Dlhodobo žijem na Morave a pracovné povinnosti mi nedovolia vycestovať do Košíc. Mám však lístok na zápas Česko - Rusko v Bratislave a keby tam naši postúpili do štvrťfinále, možno by som sa pokúsil prísť.

3. Myslím si, že v našich silách je postup do štvrťfinále, čo by bol úspech. Na semifinále to už nevidím.

Peter Sagan (29)

cyklistika, trojnásobný majster sveta

1. Držím našim hokejistom palce, čakám, že uhrajú čo najlepší výsledok.

2. Hokej mám radšej ako futbal. Osobne však chodím len ak sa hrá nejaký hokej v meste, kde práve trénujem alebo pretekám. Inak na pozeranie zápasov čo i len v televízii nemám vôbec čas.

3. Čo možno najlepšie.

Andrej Kiska (56)

prezident SR

1. Očakávam, že naši chlapci budú hrať bojovne so srdcom, ale fair play, a bude to pre nás fanúšikov príjemná zábava so šťastným koncom.

2. Prídem určite na náš prvý zápas proti USA.

3. Verím našim chlapcom, že sa im podarí postúpiť zo skupiny a potom budem veľmi držat prsty, aby sme išli na turnaji čo najďalej.

Filip Tůma (41)

herec a spevák

1. Mám kúpené lístky na finále, lebo verím, že sa tam náš tím dostane.

2. Idem fandiť na štadion, kúpil som si lístky.

3. Očakávam tretie miesto. Pre istotu som si kúpil aj lístky na zápas o tretie miesto.

Patrik Herman (44)

moderátor

Otvoriť galériu Moderátor Patrik Herman Zdroj: gt

1. Nemám žiadne očakávania, skôr našim chlapcom želám veľa šťastia.

2. Bude ma od nich deliť sklo televízora. Na štadión sa žiaľ nedostanem.

3. Ak budú hrať kvalitne, je mi jedno, na ktorom mieste skončia. No čím budú bližšie k medaile, budem väčším fanúšikom.

Matej Beňuš (31)

vodný slalom, strieborný z OH 2016

Otvoriť galériu Beňuš z olympijského kanála v Riu vylovil striebro. Zdroj: tasr

1. Nebude to ľahké, ale ako hovoria hokejisti, musím ísť krok za krokom.

2. Bude veľmi záležať na tom, kde sa práve budem nachádzať. Ak budem doma, určite buem pozerať každý zápas našich.

3. Podľa mňa, ten tím, ktorý sa teraz skladá, na štvrťfinále určite má.

Ako vidia MS bookmakeri?

Stávkové kancelárie podrobne analyzujú zostavy jednotlivých tímov a výsledky prípravných zápasov, ale po vypísaní kurzov následne reagujú pohybmi aj na preferencie tipujúcich. To, že sa šampiónom po 16 rokoch stane Slovensko, by bolo obrovské prekvapenie, čomu zodpovedá aj vysoký kurz 45 : 1. Na to, že získa niektorú medailu, je kurz 12 : 1.

Väčšina fanúšikov aj odborníkov považuje za úspech domácich už postup z A-skupiny, čo vyjadruje kurzom 1,70 : 1.

Slovensko a posledných 10 MS

2009 - Švajčiarsko: 10. miesto (tréner Ján Filc)

2010 - Nemecko: 12. miesto (tréner Glen Hanlon)

2011 - Slovensko: - 10. miesto (tréner Glen Hanlon)

2012 - Fínsko-Švédsko: 2. miesto (tréner Vladimír Vůjtek)

2013 - Švédsko-Fínsko: 8. miesto (tréner Vladimír Vůjtek)

2014 - Bielorusko: 9. miesto (tréner Vladimír Vůjtek)

2015 - Česko: 9. miesto (tréner Vladimír Vůjtek)

2016 - Rusko: 9. miesto (tréner Zdeno Cíger)

2017 - Nemecko: 14. miesto (tréner Zdeno Cíger)

2018 - Dánsko: 9. miesto (tréner Craig Ramsay)