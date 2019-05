Vanek a Adamec po 20 rokoch opäť spolu na scéne: Obľúbení Kakaovníci sa vracajú

Oprášia staré dobré časy! Herci Igor Adamec (55) a Martin Vanek (52) koncom deväťdesiatych rokov pravidelne cez víkend zobúdzali rozospaté deti pred televízormi.

Dvojica „kakaovníkov“ sa po dvadsiatich rokoch vracia späť na scénu, nepostaví sa však pred televízne kamery, ale na divadelné dosky.

Relácia Kakao bola na prelome tisícročí neoddeliteľnou súčasťou víkendových rán. Moderátori Igor Adamec a Martin Vanek bavili detských divákov reportážami, súťažami a rozprávkami. V roku 1999 sa však „kakaovníci“ zbalili a prešli do vtedajšej STV, kde vysielali podobnú reláciu s názvom Bábovka. Dvojica sa po dvadsaťročnej odmlke s Kakaom opäť vracia, tentoraz v divadle. Otvoriť galériu Program odštartuje na Deň detí. Zdroj: tv markíza

„Hrávali sme to v divadle aj počas televíznej éry, aj po nej, potom sme prestali. Dostali sme teraz echo od agentúr, že je po tom dopyt, tak to ideme skúsiť. Bude to veľmi interaktívne, ale obnovujeme len to, čo bolo. Naši diváci majú dnes 35 rokov a už majú svoje deti, ktoré to nemali možnosť vidieť,“ povedal Novému Času Igor Adamec, ktorý sa spolu s kolegom vráti na Deň detí. 30. mája odohrajú predstavenie v Košiciach a prvého júna v Bratislave.

Ambíciu vrátiť sa s Kakaom do televízie však nemajú. „Komerčné televízie nechcú robiť detské programy a RTVS má, myslím, svoje detské programy. Ale je možné, že sa to objaví na internete,“ dodal známy kakaovník.