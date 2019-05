Pakistanská kresťanka, ktorú pôvodne odsúdili na trest smrti, si môže vydýchnuť: Útek do Kanady!

Pakistanská kresťanka Asia Bibi, ktorú v jej vlasti pôvodne odsúdili na smrť za rúhanie sa proti islamu, v stredu odcestovala z Pakistanu do Kanady za svojimi dvoma dcérami.

Infomovali o tom v stredu ľudia z jej okolia a správu následne potvrdil aj jej právnik, podľa ktorého už dorazila do Kanady. Podľa jedného z jej známych, ktorý si z bezpečnostných dôvodov prial zostať v anonymite, strávila Asia a jej manžel posledné týždne vybavovaním si dokladov potrebných na cestu.

Odkedy Asiu Bibi 31. októbra pakistanský Najvyšší súd oslobodil od trestu smrti, skrývala sa na tajnom mieste pod dohľadom pakistanskej bezpečnostnej služby. Stúpenci militantnej vetvy islamu, najmä podporovatelia extrémistickej moslimskej strany Tihrík-i-Labbaík, sa jej totiž vyhrážali zabitím, a rovnako každému, kto by jej pomáhal či podporoval rozhodnutie súdu o jej oslobodení.

Asiu Bibi pôvodne v roku 2010 odsúdil pakistanský súd na trest smrti za rúhanie sa za to, že sa v roku 2009 počas oberania ovocia pohádala s moslimskými ženami o náboženských otázkach. Podľa výpovedí zúčastnených ju jedna z jej susediek, s ktorou má jej rodina majetkové spory, najskôr obvinila, že pila z rovnakého pohára ako moslimky, čo je podľa moslimských extrémistov zakázané. Moslimky na ňu následne apelovali, aby konvertovala na islam, na čo im Asia Bibi odvetila, že to skôr ony by mali konvertovať na kresťanstvo. O niekoľko dní vtrhol do jej domu rozvášnený dav, ju aj členov jej rodiny surovo zbil, a po Asiu Bibi si vzápätí prišla polícia.