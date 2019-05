Ostrý štrajk vodičov hromadných prostriedkov: Ochromená doprava deň pred štartom majstrovstiev!

A je to tu! Vodiči Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) vstupujú do ostrého štrajku.

Vo štrtok ráno na dve hodiny ochromia dopravu, čo pocítia cestujúci len deň pred štartom majstrovstiev sveta v hokeji. Je to výstražný prst, lebo situácia s platmi a aj v celom podniku je kritická.

Hoci vedenie mesta o ostrom štrajku vie len z médií, odborári DPMK majú jasno v tom, že dnes od siedmej do deviatej ráno nepôjdu spoje v metropole východu. Ak sa nedohodnú, dokonca nevylučujú ani krajnú možnosť, že mestská hromadná doprava nebude fungovať ani počas hokejového šampionátu... Predák tohto podniku Ivan Horváth štrajk oznámil už tento pondelok ihneď po skončení neúspešných rokovaní v rámci kolektívneho vyjednávania s vedením podniku i mesta.

Spomenul, že zamestnanci majú počkať, aby sa prípadne otvoril mestský rozpočet, čo by umožnilo navýšenie platov. „Zamestnávateľ si vyžiadal čas do konca júna,“ spomenul Horváth, podľa ktorého však bol priestor, aby sa našlo východisko, pretože predchádzajúce kolektívne vyjednávanie sa začalo už presne pred rokom a doteraz odborári nedostali protinávrh. Samotný štrajk sa pritom bude stupňovať, takže cestujúca verejnosť by určite uvítala dohodu oboch strán. Neistota totiž plodí napätie a zrejme aj ďalšiu výluku, čo by dopravu v meste naozaj paralyzovalo!

Dopravný podnik reaguje

„Sme presvedčení, že nielen vodiči v DPMK si zaslúžia vyššie platy. Lenže najprv musíme podnik finančne ozdraviť,“ povedal predseda Predstavenstva DPMK a riaditeľ magistrátu Marcel Čop, podľa ktorého je aj v záujme odborov, aby DPMK začal fungovať v ekonomicky stabilnejšom prostredí. „Potom by sa aj platy mohli zvyšovať jednoduchšie ako v súčasnosti, keď sa DPMK nachádza v kritickej finančnej situácii. Odborárom sme ponúkli možnosť, aby hľadali rezervy v nákladoch a ušetrené peniaze by išli na ich platy,“ dodal Čop.