Osobnosti z Košíc sa pripravujú na hokejové zápasy a fandenie: Ako tipujú umiestnenie Slovenska?

Začiatok Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 na Slovensku sa blíži.

Na športový ošiaľ sa pripravujú aj domáci umelci, speváci, funkcionári i hokejoví veteráni. Mnohí z nich sú dlhoroční a verní fanúšikovia hokeja. Nový Čas zistil, kde si hokejová legenda Igor Liba najradšej vychutná duely našich reprezentantov a aj to, ktorí zo známych hudobníkov - súrodencov Timkovcov - je najväčším hokejovým fanúšikom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Osobnostiam z Košíc sme položili otázky

1. Ako tipujete umiestnenie Slovenska?

2. Ako a kde sledujete zápasy?

3. Aký rituál robíte pred zápasom, čo vám nesmie chýbať pri sledovaní?

Jaroslav Polaček (42), košický primátor Otvoriť galériu Jaroslav Polaček (42) Zdroj: tasr

1. Vôbec by som sa nenahneval, ak by sme zopakovali aspoň striebro z roku 2012.

2. Ak kvôli pracovným povinnostiam nebudem môcť byť priamo na hokeji, budem počúvať aspoň reportáže v rádiu vo svojej kancelárii.

3. Pri sledovaní hokeja je najdôležitejšie byť s ľuďmi, s ktorými si rozumiete, a ako bonus aj pripravené niečo dobré pod zub a, samozrejme, aj kvalitne načapované pivo.

Jaroslav Dvorský (58), operný spevák, maliar Otvoriť galériu Jaroslav Dvorský (58) Zdroj: Patrik Struk

1. Slovenským hokejistom zo srdca prajem aspoň medailové umiestnenie. Je to možné, ak sa zohrajú a taktiež budú mať popri hre aj trošku šťasteny. Najhoršie to vidím na 4. miesto.

2. Hokej budem sledovať hlavne doma. Mám aj kúpené lístky priamo na zápasy Slovensko - Amerika, Kanada - Nemecko a Kanada - Dánsko.

3. Nemám žiadne špeciálne zvyky, nechýba mi k tomu ani pivo. Hlavne treba mať dobrú náladu a presvedčenie, že ideme do toho a vyhrať! Je to stále len hra, nejde o život, ale o to, aby sme sa zabavili.

Rastislav Trnka (35), župan Košického kraja Otvoriť galériu Rastislav Trnka (35) Zdroj: anc

1. Verím, že Slovensko statočne odohrá v Košiciach všetky zápasy a postúpi aj do Bratislavy, aby aj tam videli našu reprezentáciu. Netrúfam si však odhadnúť presné umiestnenie.

2. Nejaké lístky mám, ale ešte som ich nevidel, takže neviem presne, na ktoré zápasy, ide o stretnutia našej reprezentácie a chcel by som vidieť čo najviac duelov. Rozhodnú časové a aj lístkové možnosti.

3. Hokej budem každopádne sledovať aj v televízii v kruhu priateľov a našim hráčom držať palce. Malo by to byť pri dobrom pivku, aby sme mohli zapiť víťazstvá slovenskej reprezentácie.

Dušan Timko (32), gitarista kapely No Name Otvoriť galériu Dušan Timko (32) Zdroj: anc

1. Vždy verím a dúfam v čo najlepšie umiestnenie. Máme tam chlapcov z NHL, KHL, finalistov českej aj slovenskej ligy. Bol by som rád, ak by sme sa dostali do štvrťfinále, do top 8, káder, na to máme.

2. Mám lístky na 3 zápasy Slovenska s USA, Fínskom a Nemeckom. Určite by som sa snažil dostať na všetky zápasy Slovenska v Steel aréne, ale v ďalších termínoch s No Name koncertujeme. Zvyšok majstrovstiev budeme klasicky sledovať na cestách cez appky a v televízii po hoteloch.

3. Nemám žiadne špeciálne rituály, kedysi som si dával SVK vlajky na auto počas MS. Ideálne je spojiť sledovanie hokeja s grilovačkou s priateľmi, deťmi, poprípade v podniku v našich slovenských farbách. Slovensko, do toho!

Igor Liba (59), hokejová legenda, československý hokejový útočník Otvoriť galériu Igor Liba (59) Zdroj: tasr

1. Naozaj si nedokážem tipnúť, nikdy to nerobím, radšej sa nechám prekvapiť.

2. Záleží, kde budem, ešte to nemám naplánované. Lístky na živé zápasy nemám kúpené.

3. Najlepšie si hokej vychutnám v spoločnosti priateľov pri dobrom pive v krčme. Tam to má dobrú atmosféru a môžeme si pri tom s kamarátmi dobre podiskutovať.