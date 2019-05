Papierovo patrí Slovensko medzi najlepšie tímy: V tejto štatistike sme medzi absolútnou elitou

V kádroch 16 účastníckych tímov MS v Bratislave a Košiciach figurovalo k 7. máju dokopy 106 hráčov z NHL.

Ich počet sa pritom môže ešte zvýšiť, reprezentačné mužstvá očakávajú prípadné ďalšie posily po vyradení klubov v play off zámorskej profiligy. Už teraz je to ale nárast oproti vlaňajšiemu šampionátu v Kodani a Herningu (97) či MS 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži (87).

Tradične a logicky najviac hráčov z NHL majú na súpiskách zámorské výbery. Kanaďania, ktorí skončili minulý rok na MS bez cenného kovu, v snahe napraviť neúspech zostavili opäť kvalitný tím výlučne z profiligistov. Útoku bude veliť John Tavares z Toronta, dvojica "rytierov" z Vegas Jonathan Marchessault, Mark Stone či Sean Couturier z Philadelphie, z brankárov zaujme dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára Matt Murray. Treba však povedať, že na rozdiel od minulých rokov chýba v kanadskom kádri väčší počet svetových osobností, najmä v obrane absentuje skúsenejší elitný bek. Na Slovensko naopak prichádza papierovo vari najsilnejší americký výber v histórii MS. Reprezentácia USA, ktorá obhajuje bronz z Dánska, si bude môcť vzhľadom na súpisku trúfať opäť na tie najvyššie priečky. Patrick Kane, Jack Eichel, Johnny Gaudreau či obranca Ryan Suter sú hviezdy prvej triedy, lídrami svojich klubov sú aj James van Riemsdyk, Dylan Larkin, Clayton Keller, plus talentovaná mlaď na čele s predpokladanou tohtoročnou draftovou jednotkou Jackom Hughesom a jeho bratom Quinnom. Výsledkom je vyvážený tím bez výrazných slabín. Azda jediným otáznikom zostáva bránkovisko, kde Cory Schneider a ani Thatcher Demko nie sú vo svojich kluboch jasnými jednotkami.

Opäť najvyššie ambície budú mať na MS dvojnásobní obhajcovia zlata Švédi. Na Slovensku sa predstavia so siedmimi hráčmi, ktorí vlani v Kodani pomohli vybojovať zlato. Na pozvánku do reprezentácie prikývol charizmatický brankár NY Rangers Henrik Lundqvist, rešpekt vzbudzuje obrana s menami ako Adam Larsson, Oliver Ekman-Larsson, Erik Gustafsson či Mattias Ekholm, v útoku popri veteránoch Patricovi Hörnqvistovi a Louiovi Erikssonovi sa bude veľa očakávať od Williama Nylandera, Eliasa Lindholma či supertalentovaného Eliasa Petterssona. Iné ako útok na zlato sa podľa skladby tímu nedá čakať od Rusov, prišli im takmer všetky esá z NHL, ktoré boli voľné. Vyšperkovanej ofenzíve velia Alexander Ovečkin a Jevgenij Kuznecov z Washingtonu, najproduktívnejší hráč základnej časti Nikita Kučerov z Tampy Bay, ťahúň Pittsburghu Jevgenij Malkin, Jevgenij Dadonov z Floridy a chuť po nevydarenej sezóne v LA si bude chcieť napraviť Iľja Kovaľčuk. Brankárskou jednotkou má byť Andrej Vasilevskij. A to má ešte zborná svoj káder vystavaný aj ligotavými menami z Kontinentálnej hokejovej ligy.

Vrátiť sa na medailové pozície chcú Česi, spoliehajú sa na schopnosti Ondřeja Paláta, Jakuba Voráčka a jeho spoluhráča z Philadelphie, "tvrďasa" Radka Gudasa. Fíni, ktorí získali v Bratislave titul pred ôsmimi rokmi, môžu zatiaľ počítať iba s dvomi hráčmi z NHL, obranca Henri Jokiharju (Chicago) a center Juha Lammikko (Florida) však nie sú stabilnými členmi svojich profiligových tímov a polovicu sezóny strávili vo farmárskej AHL. Na druhej strane "Suomi" dokázali v minulosti na MS uspieť aj s hráčmi z domácej Liigy a ďalších elitných európskych líg. Švajčiari by radi nadviazali na senzačné striebro z minuloročných MS, pomôcť by im v tom malo kvarteto profiligistov Roman Josi, Yannick Weber, Kevin Fiala a Nico Hischier.

Slováci sa v domácom prostredí budú môcť oprieť predbežne o siedmich hráčov, ktorí v tejto sezóne pôsobili v NHL - obrancov Andreja Sekeru, Erika Černáka, Christiána Jaroša, Martina Marinčina a útočníkov Tomáša Tatara, Richarda Pánika a Marka Daňa. Strieborným medailistom zo ZOH 2018 v Pjongčangu Nemcom prišiel pomôcť aj kanonier Edmontonu Leon Draisaitl i ďalší dvaja hokejisti z NHL Dominik Kahun a Korbinian Holzer. Dvoch hráčov z profiligy majú v kádri Lotyši, po jednom Dáni, Nóri a Rakúšania, bez zástupcov z NHL sú Francúzi, Taliani a Briti.

Kádre účastníkov MS 2019 /stav k 7. máju/:

Česko (10 hráčov z NHL):

Brankári: Jakub Kovář (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Patrik Bartošák (HC Vítkovice Ridera), Šimon Hrubec (HC Oceláři Třinec)

Obrancovia: Radko Gudas (Philadelphia Flyers/NHL), Jan Rutta (Tampa Bay Lightning/NHL), Filip Hronek (Detroit Red Wings/NHL), David Sklenička (Laval Rocket, USA/AHL), Michal Moravčík (HC Škoda Plzeň), Jan Kolář (Amur Chabarovsk, Rus./KHL), Petr Zámorský (Mountfield Hradec Králové), David Musil (HC Oceláři Třinec)

Útočníci: Jakub Voráček (Philadelphia Flyers/NHL), Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning/NHL), Michael Frolík (Calgary Flames/NHL), Dominik Simon (Pittsburgh Penguins/NHL), Dmitrij Jaškin, Jakub Vrána (obaja Washington Capitals/NHL), Filip Chytil (New York Rangers/NHL), Robin Hanzl (Spartak Moskva, Rus./KHL), Michal Řepík (Slovan Bratislava, SR/KHL, Viťaz Podoľsk, Rus./KHL), Tomáš Zohorna (Amur Chabarovsk, Rus./KHL), Dominik Kubalík (HC Ambri-Piotta, Švaj.), David Tomášek (JYP Jyväskylä, Fín.), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti, Fín.), Jan Kovář (HC Škoda Plzeň)

Dánsko (1 hráč z NHL):

Brankári: Sebastian Dahm (Iserlohn Roosters, Nem.), Patrick Galbraith (SonderjyskE), Simon Nielsen (Herning Blue Fox)

Obrancovia: Phillip Bruggisser (Krefeld Penguine, Nem.), Matias Lassen (Malmö Redhawks, Švéd.), Oliver Larsen (IK Pantern, Švéd.-II), Stefan Lassen (Almtuna IS, Švéd.-III), Nicholas B. Jensen (Fischtown Penguins, Nem.), Oliver Lauridsen, Jesper Jensen Aabo (obaja Jokerit Helsinki, Fín./KHL), Markus Lauridsen (HV 71 Jönköping, Švéd.)

Útočníci: Morten Madsen (Timra IK, Švéd.-II), Nicolai Meyer (Södertälje SK, Švéd.-II), Nick Olesen (IK Pantern, Švéd.-II), Nicklas Jensen, Peter Regin (obaja Jokerit Helsinki, Fín./KHL), Mikkel Bödker (Ottawa Senators/NHL), Joachim Blichfeld (Portland Winterhawks, USA/WHL), Mathias Bau (Hershey Bears, USA/AHL), Frederik Storm (Malmö Redhawks, Švéd.-II), Mathias From (AIK, Švéd.-II), Morten Poulsen (Herning Blue Fox), Jonas Röndbjerg (Växjö Lakers, Švéd.), Jesper Jensen (Skelleftea, Švéd.), Julian Jakobsen (Aalborg Pirates)

Fínsko (2 hráči z NHL):

Brankári: Kevin Lankinen (Rockford IceHogs, USA/AHL), Eetu Laurikainen (JYP Jyväskylä), Jussi Olkinuora (Pelicans Lahti)

Obrancovia: Henri Jokiharju (Chicago Blackhawks/NHL), Niko Mikkola (San Antonio Rampage, USA/AHL), Oliwer Kaski (Pelicans Lahti), Juuso Vainio (JYP Jyväskylä), Miika Koivisto (Dinamo Moskva, Rus./KHL), Mikko Lehtonen (HV 71 Jönköping, Švéd.), Petteri Lindbohm (HC Lausanne, Švaj.), Otto Leskinen (KalPa Kuopio), Tony Sund (Sport Vaasa)

Útočníci: Juho Lammikko (Florida Panthers/NHL), Harri Pesonen (SC Langnau Tigers, Švaj.), Toni Rajala (HC Biel, Švaj.), Joonas Nättinen (Neftechimik Nižnekamsk, Rus./KHL), Veli-Matti Savinainen (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Marko Anttila, Sakari Manninen (obaja Jokerit Helsinki/KHL), Kaapo Kakko (TPS Turku), Kristian Kuusela, Niko Ojamäki (obaja Tappara Tampere), Jere Sallinen (HK Örebro, Švéd.), Juhani Tyrväinen (IFK Helsinki), Arttu Ilomäki (Lukko Rauma), Arttu Ruotsalainen (Ilves Tampere), Eetu Luostarinen (Kalpa Kuopio), Joel Kiviranta (Sport Vaasa)

Francúzsko (0 hráčov z NHL):

Brankári: Henri-Corentin Buysse (Amiens), Florian Hardy (Angers), Sebastian Ylönen (Anglet)

Obrancovia: Florian Chakiachvili (Rouen), Pierre Crinon (Gap), Olivier Dame Malka (Nice), Hugo Gallet, Jonathan Janil (obaja Bordeaux), Kévin Hecquefeuille (Mulhouse), Antonin Manaivan (Grenoble), Thomas Thiry (EV Zug, Švaj.)

Útočníci: Eliot Berthon, Timothé Bozon (obaja HC Servette Ženeva, Švaj.), Charles Bertrand (HC Fribourg-Gottéron, Švaj.), Valentin Claireaux (Vaasa Sport, Fín.), Teddy Da Costa, Damien Fleury, Guillaume Leclerc, Sacha Treille (všetci Grenoble), Cédric Di Dio Balsamo (Lyon), Anthony Guttig, Nicolas Ritz (obaja Rouen), Jordann Perret (HC Dynamo Pardubice, ČR), Anthony Rech (Schwenninger Wild Wings, Nem.), Peter Valier (Bordeaux)

Kanada (23 hráčov z NHL):

Brankári: Carter Hart (Philadelphia Flyers), Matt Murray (Pittsburgh Penguins), MacKenzie Blackwood (New Jersey Devils)

Obrancovia: Brandon Montour (Buffalo Sabres), Troy Stecher (Vancouver Canucks), Damon Severson (New Jersey Devils), Shea Theodore (Vegas Golden Knights), Darnell Nurse (Edmonton Oilers), Dante Fabbro (Nashville Predators), Thomas Chabot (Ottawa Senators)

Útočníci: Jonathan Marchessault, Mark Stone (obaja Vegas Golden Knights), Anthony Cirelli, Mathieu Joseph (obaja Tampa Bay Lightning), Tyler Bertuzzi, Anthony Mantha (obaja Detroit Red Wings), Sam Reinhart (Buffalo Sabres), John Tavares (Toronto Maple Leafs), Kyle Turris (Nashville Predators), Dylan Strome (Chicago Blackhawks), Adam Henrique (Anaheim Ducks), Sean Couturier (Philadelphia Flyers), Jared McCann (Pittsburgh Penguins)

Lotyšsko (2 hráči z NHL):

Brankári: Kristers Gudlevskis (Dinamo Riga/KHL), Gustavs Davis Grigals (University of Alaska Fairbanks, USA/NCAA), Janis Auzinš (Prizma Riga), Elvis Merzlikins (HC Lugano, Švaj.)

Obrancovia: Uvis Balinskis, Kristaps Sotnieks, Kristaps Zile (všetci Dinamo Riga/KHL), Oskars Cibulskis (Mountfield Hradec Králové, ČR), Ralfs Freibergs (Berani Zlín, ČR), Arturs Kulda (Severstaľ Čerepovec, Rus./KHL), Guntis Galvinš (HC Oceláři Třinec, ČR), Janis Jaks (American International College, USA/NCAA), Edgars Siksna (Sarjarka Karaganda, Kaz./VHL)

Útočníci: Oskars Batna, Gints Meija, Martinš Dzierkals, Lauris Darzinš, Emils Gegeris (všetci Dinamo Riga/KHL), Rihards Marenis (Dinamo Riga/KHL, HK MOGO), Rodrigo Abols (Örebro HK, Švéd.), Miks Indrašis (Dinamo Moskva, Rus./KHL), Rihards Bukarts (Schwenninger Wild Wings, Nem.), Roberts Bukarts (Sparta Praha, ČR), Ronalds Keninš (HC Lausanne, Švaj.), Toms Andersons (SC Langenthal, Švaj.-II), Rudolfs Balcers (Ottawa Senators/NHL), Teodors Blugers (Pittsburgh Penguins/NHL), Kaspars Daugavinš (Spartak Moskva, Rus./KHL)

Nemecko (3 hráči z NHL):

Brankári: Niklas Treutle (Norimberg Ice Tigers), Dustin Strahlmeier (Schwenninger Wild Wings), Mathias Niederberger (EG Düsseldorf)

Obrancovia: Denis Reul, Moritz Seider (obaja Adler Mannheim), Korbinian Holzer (Anaheim Ducks/NHL), Marco Nowak (EG Düsseldorf), Benedikt Schopper (Straubing Tigers), Yannic Seidenberg (EHC Red Bull Mníchov), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt), Jonas Müller (Eisbären Berlín), Moritz Müller (Kölner Haie)

Útočníci: Stefan Loibl (Straubing Tigers), Fabio Pfohl (Kölner Haie), Matthias Plachta, Markus Eisenschmid (obaja Adler Mannheim), Frank Mauer, Yasin Ehliz, Patrick Hager (všetci EHC Red Bull Mníchov), Leon Draisaitl (Edmonton Oilers/NHL), Gerrit Fauser (Grizzlys Wolfsburg), Lean Bergmann (Iserlohn Roosters), Marc Michaelis (Minnesota State University, USA/NCAA), Dominik Kahun (Chicago Blackhawks/NHL), Leo Pföderl (Norimberg Ice Tigers), Marcel Noebels (Eisbären Berlín), Frederik Tiffels (Kölner Haie)

Nórsko (1 hráč z NHL):

Brankári: Jonas Arntzen (Leksand IF, Švéd.), Henrik Haukeland (TPS Turku, Fín.), Henrik Holm (Stavanger)

Obrancovia: Alexander Bonsaksen (KooKoo Kouvola, Fín.), Christian Bull (Storhamar), Stefan Espeland (Valerenga), Jonas Holös (HC Fribourg-Gottéron, Švaj.), Johannes Johannesen (Stavanger), Christian Kasastul (Frisk Asker), Erlend Lesund (Mora IK, Švéd.-II), Mattias Nörstebö (HC Frölunda, Švéd.)

Útočníci: Kristian Forsberg (Stavanger), Michael Haga (Mora IK, Švéd.-II), Tommy Kristiansen, Niklas Roest (obaja Sparta Sarpsborg), Tobias Lindström, Martin Röymark (obaja Valerenga), Andreas Martinsen (Chicago Blackhawks/NHL), Sondre Olden (Vienna Capitals, Rak.), Mathis Olimb (Skelleftea, Švéd.), Mats Rosseli Olsen (HC Frölunda, Švéd.), Thomas Valkvä Olsen (Leksand IF, Švéd.), Alexander Reichenberg (Färjestad BK, Švéd.), Patrick Thoresen (Storhamar), Mathias Trettenes (Krefeld Penguine, Nem.)

Rakúsko (1 hráč z NHL):

Brankári: Lukas Herzog (EC Red Bull Salzburg), David Kickert (EHC Liwest Linz), Bernhard Starkbaum (Vienna Capitals)

Obrancovia: Dominique Heinrich, Daniel Jakubitzka, Alexander Pallestrang (všetci EC Red Bull Salzburg), Philipp Lindner (HC TWK Innsbruck), Patrick Peter (EV Vienna Capitals), Markus Schlacher (EC Panaceo VSV), Clemens Unterweger, Martin Schumnig, Steven Strong (všetci EC-KAC Klagenfurt), Raphael Wolf (Dornbirner EC)

Útočníci: Michael Raffl (Philadelphia Flyers/NHL), Florian Baltram, Alexander Cijan, Raphael Herburger, Thomas Raffl, Alexander Rauchenwald (všetci EC Red Bull Salzburg), Benjamin Baumgartner (HC Davos, Švaj.), Manuel Ganahl (Lukko Rauma, Fín.), Lukas Haudum (IK Pantern, Švéd.-II), Fabio Hofer, Dominic Zwerger (obaja HC Ambri-Piotta, Švaj.), Konstantin Komarek (Malmö Redhawks, Švéd.), Patrick Obrist (EHC Kloten, Švaj.), Peter Schneider (EV Vienna Capitals), Martin Ulmer (EHC Olten, Švaj.), Thomas Hundertpfund (EC-KAC Klagenfurt)

Rusko (14 hráčov z NHL):

Brankári: Andrej Vasilevskij (Tampa Bay Lightning/NHL), Alexander Georgiev (New York Rangers/NHL), Iľja Sorokin (CSKA Moskva)

Obrancovia: Dmitrij Orlov (Washington Capitals/NHL), Nikita Zajcev (Toronto Maple Leafs/NHL), Bogdan Kiselevič (Winnipeg Jets/NHL), Michail Sergačov (Tampa Bay Lightning/NHL), Arťom Zub, Dinar Chafizullin (obaja SKA Petrohrad/KHL), Nikita Nesterov, Artem Blažijevskij (obaja CSKA Moskva/KHL), Alexander Jelesin (Lokomotiv Jaroslavľ/KHL), Arťom Sergejev (Salavat Julajev Ufa/KHL), Vladislav Gavrikov (SKA Petrohrad/KHL, Columbus Blue Jackets/NHL)

Útočníci: Alexander Ovečkin, Jevgenij Kuznecov (obaja Washington Capitals/NHL), Nikita Kučerov (Tampa Bay Lightning/NHL), Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins/NHL), Nikita Gusev (SKA Petrohrad/KHL), Arťom Anisimov (Chicago Blackhawks/NHL), Iľja Kovaľčuk (Los Angeles Kings/NHL), Jevgenij Dadonov (Florida Panthers/NHL), Alexander Barabanov, Sergej Plotnikov (obaja SKA Petrohrad/KHL), Kirill Kaprizov, Michail Grigorenko, Sergej Andronov, Ivan Telegin (všetci CSKA Moskva/KHL)

SLOVENSKO (7 hráčov z NHL):

Brankári: Marek Čiliak (Kometa Brno/ČR), Denis Godla (KalPa Kuopio, Fín.), Patrik Rybár (Grand Rapids Griffins, USA/AHL)

Obrancovia: Michal Čajkovský (Dinamo Moskva, Rus./KHL), Erik Černák (Tampa Bay Lightning/NHL), Marek Ďaloga (Mora IK, Švéd.) Martin Fehérváry (HV 71 Jönköping, Švéd.), Mário Grman (Slovan Bratislava/KHL), Christián Jaroš (Ottawa Senators, NHL), Patrik Koch (HC Košice), Martin Marinčin (Toronto Maple Leafs/NHL), Andrej Sekera (Edmonton Oilers/NHL)

Útočníci: Dávid Bondra (HK Poprad), Dávid Buc, Adam Liška, Matúš Sukeľ (všetci Slovan Bratislava/KHL), Samuel Buček, Róbert Lantoši (obaja HK Nitra), Marko Daňo (Colorado Avalanche/NHL, Manitoba Moose, Kan./AHL), Libor Hudáček (Bílí Tygři Liberec, ČR), Michal Krištof (Kärpät Oulu, Fín.), Mário Lunter (Slovan Bratislava/KHL, HC '05 Banská Bystrica), Tomáš Marcinko (HC Oceláři Třinec, ČR), Ladislav Nagy (HC Košice), Marián Studenič (Binghamton Devils, USA/AHL), Richard Pánik (Arizona Coyotes/NHL), Tomáš Tatar (Montreal Canadiens/NHL), Tomáš Zigo (HC '05 Banská Bystrica)

Švajčiarsko (4 hráči z NHL):

Brankári: Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (SC Bern), Robert Mayer (Servette Ženeva)

Obrancovia: Raphael Diaz (EV Zug), Michael Fora (HC Ambri-Piotta), Lukas Frick, Joël Genazzi (obaja HC Lausanne), Roman Josi, Yannick Weber (obaja Nashville Predators/NHL), Romain Loeffel (HC Lugano), Janis Moser (EHC Biel)

Útočníci: Andres Ambühl (HC Davos), Alessio Bertaggia, Grégory Hofmann (obaja HC Lugano), Christoph Bertschy (HC Lausanne), Kevin Fiala (Minnesota Wild/NHL), Gaëtan Haas, Simon Moser, Tristan Scherwey (všetci SC Bern), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Philipp Kurashev (Quebec Remparts, Kan./QMJHL), Lino Martschini (EV Zug), Vincent Praplan (Springfield Thunderbirds, USA/AHL), Damien Riat (EHC Biel), Noah Rod (Servette Ženeva)

Švédsko (18 hráčov z NHL):

Brankári: Henrik Lundqvist (New York Rangers/NHL), Jacob Markström (Vancouver Canucks/NHL), Jhonas Enroth (Örebro HK)

Obrancovia: Adam Larsson (Edmonton Oilers/NHL), Oliver Ekman-Larsson (Arizona Coyotes/NHL), Erik Gustafsson (Chicago Blackhawks/NHL), Robert Hägg (Philadelphia Flyers/NHL), Marcus Pettersson (Pittsburgh Penguins/NHL), Mattias Ekholm (Nashville Predators/NHL), Philip Holm (Torpedo Nižnij Novgorod, Rus./KHL), Lukas Bengtsson (HC Linköping)

Útočníci: Loui Eriksson, Elias Pettersson (obaja Vancouver Canucks/NHL), Elias Lindholm (Calgary Flames/NHL), Patric Hörnqvist (Pittsburgh Penguins/NHL), Adrian Kempe (Los Angeles Kings/NHL), Mario Kempe (Arizona Coyotes/NHL), Marcus Krüger (Chicago Blackhawks/NHL), Oscar Lindblom (Philadelphia Flyers/NHL), Jesper Bratt (New Jersey Devils/NHL), William Nylander (Toronto Maple Leafs/NHL), Dennis Rasmussen (Metallurg Magnitogorsk, Rus./KHL), Anton Lander (Ak Bars Kazaň, Rus./KHL), Joakim Nygard (Färjestad BK), Anton Wedin (Timra IK)

Taliansko (0 hráčov z NHL):

Brankári: Gianluca Vallini (Wipptal Broncos/AlpsHL), Marco De Filippo Roia (SG Cortina/AlpsHL), Andreas Bernard (Ässät Pori, Fín., Adler Mannheim, Nem.)

Obrancovia: Armin Helfer, Armin Hofer (obaja HC Val Pusteria/AlpsHL), Roland Hofer (Wipptal Broncos/AlpsHL), Stefano Marchetti (HC Bolzano/EBEL), Ivan Tauferer (Rittner Buam/AlpsHL), Luca Zanatta (EHC Olten, Švaj.-II), Alex Trivellato (Krefeld Pinguine, Nem.), Jan Pavlu (Heilbronner Falken, Nem.-II), Sean McMonagle (Frisk Asker, Nór.)

Útočníci: Markus Gander, Raphael Andergassen (obaja HC Val Pusteria/AlpsHL), Ivan De Luca, Marco Insam, Angelo Miceli (všetci HC Bolzano/EBEL), Thomas Hochkofler (EC Salzburg/EBEL), Anthony Robert Bardaro, Marco Rosa Gonzales (obaja Asiago Hockey 1935/AlpsHL), Diego Kostner (HC Ambri Piotta, Švaj.), Simon Kostner (Rittner Buam/AlpsHL), Alex Lambacher (Heilbronner Falken, Nem.-II), Joachim Ramoser (ERC Ingolstadt, Nem.), Giovanni Morini (HC Lugano, Švaj.)

USA (20 hráčov z NHL):

Brankári: Cory Schneider (New Jersey Devils/NHL), Thatcher Demko (Vancouver Canucks/NHL), Crayden Primeau (Laval Rocket/AHL)

Obrancovia: Ryan Suter (Minnesota Wild/NHL), Brady Skjei (New York Rangers/NHL), Alec Martinez (Los Angeles Kings/NHL), Quinn Hughes (Vancouver Canucks/NHL), Noah Hanifin (Calgary Flames/NHL), Christian Wolanin (Ottawa Senators/NHL), Adam Fox (Harvard University/NCAA)

Útočníci: Patrick Kane, Alex DeBrincat (obaja Chicago Blackhawks/NHL), Jack Eichel (Buffalo Sabres/NHL), James van Riemsdyk (Philadelphia Flyers/NHL), Dylan Larkin, Luke Glendening (obaja Detroit Red Wings/NHL), Clayton Keller (Arizona Coyotes/NHL), Chris Kreider (New York Rangers/NHL), Colin White (Ottawa Senators/NHL), Frank Vatrano (Florida Panthers/NHL), Johnny Gaudreau, Derek Ryan (obaja Calgary Flames/NHL), Jack Hughes (USA Hockey National Team Development Program)

Veľká Británia (0 hráčov z NHL):

Brankári: Ben Bowns, Thomas Murdy (obaja Cardiff Devils), Jackson Whistle (Sheffield Steelers)

Obrancovia: Tim Billingsley, Steve Lee (obaja Nottingham Panthers), Dallas Ehrhardt (Manchester Storm), Mark Richardson, Evan Mosey (obaja Cardiff Devils), Ben O’Connor, David Phillips (obaja Sheffield Steelers), Paul Swindlehurst (Belfast Giants)

Útočníci: Ollie Betteridge, Robert Farmer, Robert Lachowicz, Brett Perlini (všetci Nottingham Panthers), Jonathan Phillips, Robert Dowd (obaja Sheffield Steelers), Luke Ferrara, Ben Lake (obaja Coventry Blaze), Ben Davies (Guildford Flames), Mike Hammond (Manchester Storm), Matthew Myers (Cardiff Devils), Colin Shields (Belfast Giants), Liam Kirk (Peterborough Petes, Kan./OHL), Joey Lewis (ESV Kaufbeuren, Nem.-II.)