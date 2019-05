Fotky nového potomka kráľovskej rodiny obleteli svet: Fanúšikom pri pohľade na Meghan neušla podstatná vec

Zožala obdiv! Po tom, čo médiá zverejnili fotografie šťastnej rodinky, sociálne siete zaplavili komentáre fanúšikov na adresu Meghan.

Celý svet netrpezlivo očakával prvé fotografie nového potomka kráľovskej rodiny, no fanúšikovia boli, samozrejme, zvedaví aj na vzhľad čerstvej mamičky.

Meghan Markle len dva dni po pôrode žiarila a na predstavenie svojho syna sa odela do bielych šiat, ku ktorým zvolila krémové lodičky na podpätku.

Ocenili to predovšetkým ženy, ktoré vzdali hold Meghan aj za to, že v týchto šatách hrdo ukázala popôrodné telo, pretože opaskom zvýraznila "tehotenské" bruško. "Neviem, čo obdivujem viac. Či to, že prišla v lodičkách, alebo to, že sa dala do bielej farby len dva dni po pôrode," znel jeden z komentárov. "Neviem nič o tom, aké je to byť tehotná, ale teším sa z toho, že Meghan Markle ukázala svoje popôrodné bruško," napísala ďalšia obdivovateľka, ktorú odcitoval portál yahoo.com.