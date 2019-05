Hrdina Wijnaldum: Okrem dvoch gólov efektne vyškolil strnulý stred Barcelony

FC Liverpool v odvete semifinále Ligy majstrov zvíťazil na vlastnom štadióne proti FC Barcelona 4:0, zmazal trojgólový rozdiel a tešil sa z postupu.

"The Reds" nenastupovali na domáci zápas s ľahkou úlohou. Potrebovali skórovať, no inkasovanie gólu, by mohlo mať pre tím fatálny následok. Vysnívaný scenár sa začal napĺňať v 7. minúte, keď skóroval Origi.

Dlhé minúty sa skóre nemenilo až udrel dvoma expresnými gólmi Georginio Wijnaldum, a to v 54. a 56. minúte. Pre holandského futbalistu to bol výborný zápas.

Svoj výkon korunoval aj touto utešenou parádičkou. Za stavu 3:0 sa snažili hráči Barcelony využívať zvýšený presing. Na záložníkovi Liverpoolu boli zavesení hneď dvaja hráči - Sergio Busquets a Arthur. Strata lopty mohla znamenať protiútok. "Blaugranas" stačil za stavu 4:0 jediný gól a z postupu, by sa radovali hráči z katalánskeho veľkoklubu.

Georginio Wijnaldum však nespanikáril a z tlaku sa vymanil ukážkovo, navyše vybojoval šancu pre spoluhráča. Parádička len podčiarkuje fakt, že FC Liverpool hral s veľkou pohodou a postup si ozaj zaslúži.