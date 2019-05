Vojvodkyňa Meghan a princ Harry ukázali svetu svoje bábätko: Toto je náš syn!

Vojvodkyňa Meghan (37) a princ Harry (34) ukázali svetu svojho prvorodeného synčeka!

Ich vytúžené bábätko sa narodilo v pondelok 6. mája. Celý svet oslavoval túto správu spolu s kráľovskou rodinou a už sa nemohol dočkať, kedy kráľovské dieťatko uvidí.

Tak, ako sľúbil princ Harry krátko po narodení syna, dva dni od pôrodu ukázali s Meghan svoje bábo svetu vo Windsorskom zámku.

Meghan si na výnimočnú príležitosť obliekla biele šaty bez rukávov, žiarila, stojac popri Harrym, ktorý držal novorodenca v náručí.

Na otázku, aké to je byť novou mamou, Meghan povedala: „Je to magické, je to úžasné. Mám najlepších dvoch chlapcov na svete, takže som naozaj šťastná.“ Povedala tiež, že Baby Sussex (ako dieťa zatiaľ prezývajú) „má najsladšiu povahu, že je naozaj pokojný.“

Harry potom dodal: „Neviem, odkiaľ to má!“

Ako prvá uvidela dieťa práve kráľovná Alžbeta II. Pravnuka jej priniesli pyšní rodičia ukázať do jej vidieckého sídla - na Windsorský zámok, kde mali manželia svadobnú hostinu, píše people.com.

34-ročný princ Harry, vnuk kráľovnej Alžbety, je šiestym v poradí následníctva na trón. S o tri roky staršou americkou herečkou Meghan Markle sa oženil vlani v máji. Harryho starší brat William a jeho manželka vojvodkyňa Kate už majú tri deti - princa Georgea, princeznú Charlotte a princa Louisa.