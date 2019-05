Nepríjemné správy pre vojvodkyňu Meghan: Dráma v rodine tesne pred jej pôrodom!

Synovcovi vojvodkyne Meghan (37) išlo len pár hodín pred jej pôrodom o život!

Tyler Dooley, synovec vojvodkyne Meghan, sa zaplietol do veľkej bitky. Dostal niekoľko rán a poriadne si pri tom zranil dolnú končatinu. Celý incident sa odohral len niekoľko hodín predtým, ako Meghan priviedla na svet svoje prvé dieťa. 26-ročný Tyler sa objavil v bare v Oregone, kde sa dostal do centra bitky, ktorej sa zúčastnilo približne 20 ľudí.

Ako informuje polícia, po dorazení na miesto činu okamžite zasahovali. "Dooley bol strhnutý na zem," cituje slová policajného hovorcu denník The Sun. Polícia napokon nikoho nezatkla. Nič nenasvedčuje tomu, že Meghanin synovec by mohol za to, čo sa v podniku odohralo.

Odtmietol sa však vyjadriť, čo presne sa v bare stalo. "Nie som obeťou, nemám k tomu čo povedať," zneli jeho slová. Jediné, čo prezradil, bolo, že si pri bitke poranil nohu. Nepríjemnú skúsenosť s políciou mal aj tesne pred svadbou Harryho a Meghan. Vtedy uňho polícia našla nabrúsený nôž. Situáciu ale vysvetlil tým, že je vášnivý rybár a zabudol si ho z vrecka vyložiť.