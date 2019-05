Šéf parlamentu Andrej Danko v otvorenom rozhovore: Nerozumiem nálepke ruského agenta!

Už o desať mesiacov sa budú konať parlamentné voľby. Šéf SNS Andrej Danko (44) sa spolu s koaličnými partnermi snaží riešiť klesajúce preferencie sociálnymi opatreniami a zároveň stupňuje svoje výjazdy do Ruska, za čo schytáva tvrdú kritiku.

Najnovšie odišiel na vojenskú prehliadku do Moskvy napriek tomu, že sami Rusi hovoria, že nepozývali takmer žiadnych zahraničných lídrov. V rozhovore pre Nový Čas hovorí aj o tom, čo si myslí o označení "ruský agent" na Slovensku.

V Rusku ste boli oficiálne za posledný rok trikrát. Teraz v júni idete opäť. Prečo?

- Pán redaktor, veď tam si takmer všetci podávajú kľučky. A je jedno, či Nemci, Američania, bol tam predseda talianskeho aj rakúskeho parlamentu. Mrzí ma, že sa o tom na Slovensku tak často nehovorí. Rusko je obrovská krajina, žije tam množstvo zaujímavých ľudí, národov a sú tam veľmi zaujímavé miesta aj pre obchodné investície. Len nedávno tam veľká nemecká automobilka otvorila fabriku. Ja som politik, ktorý je na úrovni parlamentu povinný nadväzovať vzťahy a otvárať Slovákom možnosti. Pozrite, čo dokazuje aj Miloš Zeman, napríklad na poslednej návšteve v Číne. Taká je moja ambícia, robiť politiku, ktorá nám otvára dvere. Zo sankcii vznikla určitá dogma akoby tu bola studená vojna. Opak je pravdou. Či sú to politici, športovci, podnikatelia, tak Rusko je krajina, ktorú nikto neobchádza a ju vyhľadáva.

Súhlasíte so sankciami, ktoré sú uvalené na Rusko?

- Rešpektujem ich ako predseda NR SR vo vzťahu k udalostiam, ktoré sa diali. Myslím si však, že sú bezzubé a mali byť zrušené. Žiadna sankcia ešte nevyriešila problém. Netreba si ale mýliť pojem sankcie. Stále je totiž vytváraný dojem, že sankcie sa rovná karanténa alebo blokácia. Treba to ale vnímať v kontexte toho, že Rusko je krajina obrovských príležitostí. Nárast obchodného obratu Nemcov v Rusku je obrovský, takisto aj záujem o spoločné investície. Aj teraz Mám informácie, že má ísť delegácia poslancov ruskej dumy do Bundestagu a nikto v Nemecku proti tomu neprotestuje.

Otvoriť galériu Zdroj: Michal Hanko

Sankcie ale majú svoje opodstatnenie v súvislosti s Krymom a dianím na východe Ukrajiny, kde je Rusko prítomné.

- V prvom rade si ctím pozíciu Slovenska ako súčasť Európskej únie. Nepochybujem však o tom, že ju treba zreformovať. Hurá systém jeden proti všetkým a všetci proti jednému mi nikdy nebol blízky. Žili sme tak v komunizme. Navyše, Ja svojou návštevou v Rusku neporušujem sankcie - žiadna z nich nezakazuje návštevy Ruska. Svetoví lídri sa prebiehajú, aby sa stretávali s ruskými lídrami. Určite ste si všimli, akú podstatnú časť tlačovej konferencie po stretnutí s našim premiérom venoval prezident Trump kontaktu s ruským prezidentom. Vladimír Putin je jeden vážený svetový politik.

Vás ale do Ruska pozýva Viačeslav Volodin, ktorý je na sankčnom zozname a má zákaz vstupu do EÚ.

- Áno, je určitý zoznam ľudí, ktorí nemôžu pricestovať do EÚ. Ale neviem o tom, že by som porušoval sankcie tým, že idem do Ruska na pozvanie Viačeslava Volodina. Je to môj priateľ a úžasný človek, som rád, že som ho spoznal. V Rusku mám veľa ďalších priateľov na každej úrovni. Či už ministra hospodárstva Manturova, rôznych umelcov, alebo športovcov. A to, že to má význam, vidím aj na svojich európskych kolegoch – žiadajú ma o prihovorenie sa za nich v Dume.

Čo je účinnejšie ako sankcie?

- Dialóg a aktivizácia. Vždy existuje OSN, ktorá by mala byť oveľa aktívnejšia pri riešení takýchto problémov.