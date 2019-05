Ako vidí šance hokejistov kanoista Beňuš? Chlapci to nebudú mať ľahké

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na Slovensku sa blížia míľovými krokmi a už v piatok sa v Bratislave a Košiciach naplno rozbehnú súboje o medaily.

Od 10. do 26. mája budú o čo najlepšie umiestnenie bojovať aj slovenskí hokejisti, ktorí majú množstvo fanúšikov aj medzi športovcami v iných odvetviach. Jedným z nich je aj kanoista Matej Beňuš, strieborný medailista vo vodnom slalome z OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro. Tridsaťjedenročný Bratislavčan má veľmi rád hokej. Ak má čas, venuje sa mu na amatérskej úrovni - pravidelne na seba oblečie výstroj a do ruky vezme hokejku. "Určite budem chalanom veľmi fandiť," prezradil v rozhovore pre agentúru SITA osemnásobný majster sveta v súťaži hliadok spolu s Alexandrom Slafkovským a Michalom Martikánom.

Ani niekoľko dní pred začiatkom svetového šampionátu Matej Beňuš nevie, či vôbec bude mať možnosť sledovať súboje slovenských hokejistov. "Počas majstrovstiev sveta bude veľmi záležať na tom, kde sa práve budem nachádzať.pokračoval Beňuš.Už niekoľko týždňov sa formuje káder slovenskej reprezentácie na MS a medzi fanúšikmi prebiehajú vášnivé debaty o tom, aké sú šance výberu trénera Craiga Ramsayho na domácom turnaji. Štatistika z ostatných šampionátov nie je voči Slovákom lichotivá, veď do vyraďovacej časti nepostúpili na predchádzajúcich piatich MS.myslí si Beňuš. "Ako hovoria hokejisti, musíme ísť krok za krokom. Uvidíme, ako to chalani zvládnu," dodal. Priznal tiež, že výkony slovenských hráčov sleduje aj počas hokejovej sezóny na klubovej úrovni.

Púť slovenského tímu na MS 2019 sa začne v piatok 10. mája duelom proti Američanom, v "košickej" A-skupine ďalej nastúpia proti Fínom, Kanaďanom, Nemcom, Francúzom, Britom a Dánom.