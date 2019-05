Za Godínom smúti celé Atlético: Emotívna rozlúčka plná sĺz

Uruguajský futbalový obranca Diego Godín po konci aktuálnej sezóny definitívne opustí španielsky klub Atlético Madrid.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

#LPM No estoy llorando eh.. solo se me metió un Godín en los ojos. pic.twitter.com/h0QhH06xng — El fútbol va con vos (@Relatoresconvos) 7. mája 2019

Skúsený 33-ročný zadák to potvrdil na utorkovej tlačovej konferencii na štadióne Wanda Metropolitano.objasnil dôvody svojho rozhodnutia Godín, ktorého citoval web denníka AS."Červeno-biely" dres si Juhoameričan obliekal od roku 2010. S "Atlétmi" vyhral domácu súťaž La Ligu v sezóne 2013/2014 a v rokoch 2014 a 2016 doviedol tento tím do finále Ligy majstrov, no dvakrát pohorel na slávnejšom mestskom rivalovi Reale Madrid.pokračoval Godín so slzami v očiach. Uruguajský stopér odohral za "Los Colchoneros" dosiaľ 380 súťažných zápasov a nastrieľal 26 gólov. Jeho nové pôsobisko nie je známe, podľa viacerých zdrojov by sa mal stať akvizíciou talianskeho Interu Miláno a spoluhráčom slovenského obrancu Milana Škriniara.