Prezident Kiska začal rozlúčkovú cestu po Slovensku: Primátor Nitry ho upozornil na problém

Prezident Andrej Kiska v utorok v Nitre začal svoju rozlúčkovú cestu, v rámci ktorej navštívi samosprávne kraje a krajské mestá.

V Župnom dome sa stretol s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milanom Belicom. Témami ich rozhovoru boli kompetencie vyšších územných celkov i problémy, s ktorými samosprávy zápasia. "Prvou zastávkou mojich rozlúčkových návštev bola práve Nitra, kde som sa stretol so županom, ktorý v tejto funkcii slúži najviac rokov. Diskutovali sme o tom, aká situácia bola v Nitrianskom kraji začiatkom milénia, keď tu bola naozaj vysoká nezamestnanosť, ktorá teraz klesla na tri percentá. Problémy NSK sú podobné, ako počúvame aj v iných krajoch. Je to stále infraštruktúra. Tu ma pán Belica špeciálne upozornil na chýbajúcu elektrifikovanú železničnú dopravu do Bratislavy, čo spôsobuje to, že ľudia, ktorí dochádzajú do hlavného mesta, a nie je ich málo, chodia autami namiesto toho, aby využili železnicu," skonštatoval prezident.

Predseda NSK potvrdil, že chýbajúce elektrifikované železničné spojenie s Bratislavou je problém, na ktorý už dlhodobo upozorňuje. "Nitra je jediné krajské mesto, ktoré je odrezané od elektrifikovanej železnice. Keď si predstavíme, že sa o rok, o dva dostavia tretí a štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach, tak sa v našom kraji bude vyrábať najviac elektriny, ale budú tu jazdiť motorové vlaky a znečisťovať nám životné prostredie. To, že si toto nikto nevšimol a že sa to bagatelizuje, tak to je skutočne veľmi vážny problém," povedal po stretnutí s prezidentom Belica.

Okrem problémov, s ktorými NSK zápasí, však spomenul aj dosiahnuté úspechy. Za najväčší považuje hospodárenie kraja. "Bola to taká prierezová diskusia, kde sme sa bavili o kompetenciách krajov, ale aj o špecifikách Nitrianskeho kraja, napríklad o ekonomike, kde sme už roky na čele, čo sa týka efektívnosti využívania peňažných prostriedkov. V súčasnosti je situácia taká, že celková zadlženosť NSK je desať percent a tá druhá meraná zadlženosť je iba dve percentá, čo sú skutočne impozantné výsledky," zhodnotil Belica.

Po stretnutí s predsedom NSK navštívil prezident aj nitriansku radnicu, kde sa stretol s vedením mesta. V podvečer ho ešte čaká stretnutie s osobnosťami Nitrianskeho kraja. "Je to veľmi široký mix ľudí z kultúry, vedy, školstva, z tretieho sektora i osobností politického a verejného života. Pozval som ich na stretnutie, aby som počul priamo od nich o problémoch, ktoré ich trápia, a aby som si zároveň vypočul aj návrhy, ako by ich chceli riešiť," dodal Kiska.