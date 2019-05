Tento frajer musí mať v hlave poriadny zmätok: Na to, čo urobil v kolóne, sa nedá pozerať!

Nezastavia sa pred ničím! Arogancia niektorých vodičov v hlavnom meste nemá hraníc. Zákony-nezákony, jazdia, akoby im patril svet.

Patrik sa poriadne vytočil, keď v priebehu dvoch si pozrel ten istý priestupok od dvoch nezávislých vodičov. Títo nebrali ohľad na nikoho. Netrpezlivosť im totiž totálne zatemnila myseľ. Do redakcie nám poslal video, ktoré zachytáva jedného z nich.

"Vodičom sa nechcelo stáť v rade na Košickej a zobrali to priamo po cyklochodníku," napísal Patrik. Vodiči však týmto správaním nielenže dvihli tlak ostatným, ktorí si kolónu vystáli, ale spôsobili poriadne nebezpečnú situáciu. "Absolútne im to bolo jedno, že ohrozujú cyklistov, vodičov stojacich v kolóne, ktorí by odbočovali a tak isto chodcov, ktorí by vystupovali alebo nastupovali do zaparkovaných áut," zahromžil čitateľ.