Českí hokejisti sú už na ceste do Bratislavy: Žiadny špeciál, žiadne lietadlo

Pár minút pred desiatou hodinou vyrazili na cestu. Do slovenskej metropoly si to ale nenamierili letecky, ale vlakom.

Česká hokejová reprezentácia sa do dejiska svetového šampionátu presúva z Prahy po železnici. Do Bratislavy by mal vlak doraziť približne o 13.15. Potom sa hráči ubytujú a o 17. hodine ich čaká prvý tréning.

Česká reprezentácia necestuje žiadnym špeciálom, ale klasickým spojom, kde má tím vyhradený posledný vagón.