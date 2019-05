Klaudia v záhrade odfotila niečo, čím sa nemôže pochváliť hocikto: Namiesto jednej hneď trojitá radosť!

Čitateľka si prečítala článok, v ktorom sme písali o poklade z Ľubomírovej záhrady. Napriek tomu, že s jeho anomáliou sa nestretol ani odborník, čitateľka našla doma niečo podobné.

Klaudiu zaujal článok o tulipáne zo záhrady Košičana Ľubomíra. Tomu totiž zo zeme vyrástol tulipán so štyroma púčikmi. Prekvapený bol vtedy nielen pestovateľ z Košíc. "Je to rarita. Výskyt viac kalichov pri bežnej odrode tulipána je naozaj vzácnosťou, môže to byť prejav virózy alebo metabolickej poruchy. V tomto prípade ide o tulipán nazvaný 'multiflora'," povedal o anomálii z ríše kvetov odborník Robert Gregorek z Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Klaudii doma vyrástol podobný tulipán, len nie so štyroma ale troma kvetmi, ktorý jej aj nádherne rozkvitol. A tak sa na ňu zdola usmievala rovno veselá tulipánová kytička. "Nevšedný tulipán ma potešil v predzáhradke v Branove na juhu Slovenska," doplnila Klaudia.