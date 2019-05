Cyprom otriasli sériové vraždy žien: Nový policajný šéf sa ospravedlnil rodinám obetí

Nový cyperský policajný šéf Kypros Michailidis sa v utorok ospravedlnil rodinám siedmich žien a dievčat z cudziny, ku ktorých vraždám sa priznal 35-ročný kapitán cyperskej armády.

Informovala o tom tlačová agentúra AP. Michailidis uviedol na slávnosti pri príležitosti svojho vymenovania do funkcie, že sa ospravedlňuje za to, že cyperská polícia neochránila obete. Dodal, že predstavitelia polície, ktorí zlyhali, sa budú za to zodpovedať.

Cyperský prezident Nikos Anastasiadis odvolal Michailidisovho predchodcu za "zanedbanie" povinností niektorými policajtmi. Políciu obviňujú z toho, že riadne nevyšetrovala prvé správy o nezvestných osobách.

Potápači stále pátrajú po tele, ktoré podozrivý podľa svojich slov hodil do toxického jazera, a tak sa ho zbavil. Minulú nedeľu našli pátracie čaty malý kufor, ktorý podľa presvedčenia úradov obsahoval pozostatky osemročného dievčaťa.

Prvé z tiel našli 14. apríla turisti západne od cyperskej metropoly Nikózia v banskej šachte zatopenej po silnom daždi.