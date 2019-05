Tínedžerka mala strážiť nevlastnú sestru († 11 mes.): Chvíľa nepozornosti mala tragické následky

Smrť 11-mesačnej dcérky ich hlboko zasiahla. Rodina sa z nešťastia tak skoro nespamätá.

Savanna Smith ostala doma so 16-ročnou nevlastnou sestrou, ktorá sa o ňu mala postarať. Tínedžerka si nevšimla, že batoľa jej zmizlo z dohľadu a odišlo do kúpeľne. Malá Savanna sa vyšplhala na toaletu a spadla do nej. Dievčatko sa nedokázalo samé dostať z vody a začalo sa topiť.

Keď si ju našla staršia sestra už bolo prineskoro. Dievča zavolalo políciu aj záchranárov. Savannu okamžite previezli do nemocnice, no krátko po na to zomrela.

Hrozný incident, ktorý sa odohral v americkom meste Phoenix, vyšetruje polícia. Ako píše portál The Sun, smrť batoľaťa bola podľa nich tragická nehoda. Záchranári prezradili, že tínedžerka je v zlom psychickom stave. Po ich príchode malo dievča hysterický záchvat.