Manželka Joža Pročka prehovorila o živote so známym zabávačom: Iskra preskočila na svadbe

Spojila ich náhoda. Zabávač Jožo Pročko a jeho manželka Adriana žijú už viac ako dve desaťročia v harmonickom zväzku, majú spolu dve dospelé deti a sú jasným dôkazom toho, že protiklady sa priťahujú. Kým Jožo je poriadny extrovert, ktorého nemožno nepočuť, Adriana je pokojná a vyrovnaná žena, ktorá zasvätila svoj život jóge. Nám však prezradila nielen to ako a kde prebehlo ich zoznámenie, no aj to, aký je život s jednou z najväčších televíznych hviezd nášho šouniznisu.