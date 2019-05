Česi pricestujú do Bratislavy vlakom: Hráčov budú "zbierať" cestou

Po pondelkovom dni voľna sa už v utorok českí reprezentanti presunú do Bratislavy, dejiska B-skupiny majstrovstiev sveta v hokeji (10.- 26. mája). Česi využijú ako dopravný prostriedok na presun vlak, presnejšie rýchlik EC Metropolitan. Potvrdil to mediálny hovorca českého tímu Zdeněk Zikmund.

"Do Bratislavy cestujeme v utorok vlakom. Bude to klasický spoj s odchodom o 9.50 h z Prahy. Budeme mať špeciálny vagón a do Bratislavy dorazíme o 13.50 h. Hráči sa môžu pripojiť cestou na zastávkach podľa svojho bydliska," informoval české médiá Z. Zikmund. Pripojil aj krátku informáciu o prvom tréningu. "Ľad máme rezervovaný už na utorok a prakticky ihneď po príjazde by sme mali ísť trénovať."

Na svetovom šampionáte sa v českom drese predstaví všetkých desať hráčov zo zámorskej NHL, ktorí sú koučovi Milošovi Říhovi momentálne k dispozícii. Prím by mali hrať obranca Radko Gudas (Philadelphia Flyers), resp. útočníci Jakub Vrána (Washington Capitals), Michael Frolík (Calgary Flames), Ondřej Palát (Tampa Bay) či Jakub Voráček (Philadelphiy Flyers). "Rozhodovanie nebolo jednoduché, pretože všetci hráči pristúpili k príprave veľmi zodpovedne a patrí im poďakovanie. Nomináciu sme však zostavovali podľa toho, aby hráči zapadli do našej typológie a podľa ďalších kritérií ako je charakter, ale aj schopnosť hrať na viacerých postoch," uviedol Miloš Říha.

Hokejisti Česka si v B-skupine postupne zmerajú sily s Talianmi, Lotyšmi, Rakúšanmi, Nórmi, Švédmi, Rusmi a Švajčiarmi.