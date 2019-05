Zuzane vzali za dcérin priestupok vodičák, nemuselo sa to stať: Fatálna chyba, ktorú by urobil takmer každý!

Chcela pomôcť, teraz čelí problémom! Po tom, ako Zuzanina (40) dcéra spôsobila v Pezinku začiatkom februára menšiu zrážku s dvomi vozidlami, nemá podnikateľka pokojný spánok.

Nehodu sa totiž rozhodla vziať na svoje plecia a odvtedy čelí viacerým problémom. Hlavu v smútku má o to viac, že jej zobrali vodičák a zaráža ju aj vyšetrovanie, v ktorom je podľa nej veľa otáznikov. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Za dobrotu na žobrotu. Presne to si môže povedať podnikateľka Zuzana (40) z Pezinka, ktorá doplatila na to, že chce pomôcť dcére s čerstvým vodičákom, keď tá narazila do dvoch osobných áut. Vzhľadom na to, že bola dcéra po incidente v šoku, rozhodla sa Zuzana vziať situáciu do svojich rúk.

Navyše išlo len o malé ťuknutie a škrabanec na druhom aute. „S jedným účastníkom som sa dohodla hneď na mieste, všetko sme spísali. Pani z druhého auta tam nebola, tak som si opísala jej značku a nechala na seba kontakt za stieračom,“ priznala podnikateľka. Všetky potrebné údaje ohľadom udalosti Zuzana nahlásila poisťovni ešte v ten deň.

Príliš veľa otáznikov

Zuzana si myslela, že situáciu vyriešila, no opak bol pravdou. Na druhý deň ju zobudil telefonát od majiteľky poškodeného auta. „Oznámila som jej, že všetko je v poisťovni a nech mi pošle údaje, s čím súhlasila,“ povedala skúsená podnikateľka. Netušila však, že poškodená žena kontaktovala aj políciu.

„Volal mi policajt zo súkromného čísla, aby som sa dostavila na Svätoplukovu 10, kde sa stala nehoda,“ hovorí Zuzana, ktorej sa nepozdával prístup policajta. Začalo sa proti nej viesť trestné stíhanie za útek z miesta činu, ale nikto ju o tom z kompetentných neinformoval. „Úplne ma to šokovalo a okamžite som to šla riešiť,“ vraví Zuzana s tým, že vyšetrovanie v jej veci bolo od začiatku zvláštne.

„Dozvedela som sa, že môj prípad riešia dvaja policajti, ktorí si ma medzi sebou pohadzovali. Jeden z nich, ktorý mi odobral vodičák 18. 2., ma odkázal na toho druhého,“ hovorí brunetka a dodáva, že od neho si vypočula požiadavku, ktorá ju zaskočila. „Povedal, že ak zaplatím 2 000 eur, tak mi vodičák vráti,“ tvrdí Zuzana. Keď Nový Čas kontaktoval spomínaného policajta, reagoval prekvapene.

„Čože? 2 000 eur? To počujem prvýkrát. Pracujem na úplne inom oddelení a ani na to nemám dosah,“ povedal šokovane. Políciu sme požiadali o oficiálne vyjadrenie k celej situácii, no do uzávierky nereagovali. Zuzana však nemôže pokojne spávať a pri podnikaní jej chýba auto, ktoré nemôže bez vodičáka šoférovať. Aby toho nebolo málo, v predvolaní na pojednávanie o priestupku stojí, že má so sebou priniesť aj vodičský preukaz. „Musia v tom mať pekný chaos,“ uzatvára Zuzana.

Pochybila dcéra aj matka

Adam Puškár, advokát

Zadržanie vodičského preukazu je v tomto prípade jednou zo zákonných možností, ktorú policajt využil. Pochybila dcéra v tom, že nezavolala políciu a matka, že to zobrala na seba. Zadržanie preukazu je preventívným opatrením, kým nebude vec právoplatne skončená.

Policajti nemali do toho čo vstupovať

Ján Bazovský, dopravný analytik

Bola to síce škodová udalosť, ale pokiaľ to vodič neoznámi neodkladne poškodenému majiteľovi vozidla hodnoverným spôsobom, je to chyba. Lístoček nie je hodnoverný spôsob a policajt to preto môže prekvalifikovať na dopravnú nehodu. Pokiaľ sa však strany dohodli a nahlásili poistnú udalosť, tak policajti nemali do toho čo vstupovať, lebo za každú cenu chcú z toho urobiť dopravnú nehodu a uložiť sankciu. Keď už chceli zadržať vodičský preukaz, mali zadržať vodičke, a nie majiteľke auta.

Týka sa to nehody aj na parkovisku

Helena Kanderková, hovorkyňa poisťovne Alianz

Ak vodič spôsobí nehodu hoci aj na parkovisku, je povinný ostať na mieste a privolať políciu a do 15-tich dní nahlásiť škodu poisťovni. Nechať lístok s kontaktom za stieračom poškodeného auta nie je správny postup, keďže ho môže odfúknuť vietor, alebo ho môže niekto zobrať. Čitateľka voči poisťovni splnila povinnosť, no nesprávne postupovala, keď odišla z miesta nehody a udalosť nenahlásila na polícii.