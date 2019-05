Miloš Zeman reaguje na tvrdenia, že je agent Vladimira Putina: Na jeho slovách sa zasmejete

Český prezident Miloš Zeman v rozhovore zverejnenom v pondelok ruskou agentúrou RIA Novosti označil za "úplných idiotov" politikov, ktorí ho považujú za agenta ruského prezidenta Vladimira Putina. V interview tiež varoval pred novou studenou vojnu a tiež vyhlásil, že nie je proti účasti ruských firiem v súťaži na výstavbu nových reaktorov v jadrovej elektrárni Dukovany.

Konflikt na východe Ukrajiny, ktorý Kyjev vníma ako agresiu Ruska, znovu označil za "občiansku vojnu". Zeman za "úplných idiotov" označil politikov, či už v Európe, či v Česku, ktorí ho naozaj považujú za Putinovho agenta. "Viete o tom, že som nielen ruský agent? Ja som takisto čínsky agent. Agent Izraela. Ale v podstate som len agent Českej republiky. A to tí politici dobre vedia, ale v rámci politického boja to tvrdia. Ak by som bol proamerický, iná časť politického spektra by tvrdila, že som agentom Spojených štátov. Vždy na tomto svete vás budú obviňovať, že ste niečí agent," vyhlásil. Dodal, že by si prial byť agentom San Marina, alebo Andorry, alebo Monaka, alebo Vatikánu a ďalších malých štátov, ale nepodarilo sa mu to.

K nadchádzajúcemu výročiu konca druhej svetovej vojny a spochybňovaniu úlohy Sovietskeho zväzu v porážke nacizmu Zeman poznamenal, že známy filozof George Santayana hovoril, že ten, kto zabudne na svoju minulosť, je odsúdený ju znovu prežiť. "Znamená to, že ak zabúdame na závery druhej svetovej vojny, možno sa vraciame k studenej vojne. Ale to je nesmierna chyba - nová studená vojna. Nehovoriac ani o riziku novej svetovej vojny," varoval.

Zopakoval tiež svoj názor, že Európskej únii chýba silný vodca. "Osobne nemám nič proti Jeanovi-Claudeovi Junckerovi. Poznám ho viac ako 20 rokov. Býval vynikajúcim premiérom Luxemburska. Ale čo robiť v EÚ, kde bolo 28 a teraz zostáva 27 rôznych hlasov a nie je človek, ktorý by ich bol schopný zjednotiť? Na druhej strane Amerika, Rusko a Čína majú silných vodcov," povedal.

Aj napriek svojej povesti stúpenca pristúpenia Česka k euru si nemyslí, že by Česko prijalo euro ešte počas jeho pôsobenia ako prezidenta. Najprv je totiž podľa Zemana treba napraviť "jednu chybu", keď daňoví poplatníci prispievajú tým, komu ekonomika funguje zle, teda konkrétne českí občania by podľa Zemana mali platiť gréckym občanom. "Pokiaľ toto zmeníme, nebudem proti tomu, aby sme prijali euro. Ale na druhej strane som proti tomu, aby sme pomáhali tým štátom, ktorých vlády nie sú schopné dobre zvládať svoju vlastnú ekonomiku," dodal.

K prípadnej účasti ruských firiem na výstavbe nových blokov v Dukovanoch Zeman povedal, že podmienky sú rovnaké pre všetkých záujemcov (RIA Novosti pripomenula, že medzi šesticou záujemcov je aj ruský Rosatom), teda cena, technické podmienky a účasť českých podnikov. "Osobne nič nemám proti účasti ruských spoločností v tejto súťaži," dodal Zeman. O výsledku prezidentských volieb na Ukrajine zažartoval, že si nie je celkom istý, či nový prezident má úplnú predstavu, čo ho čaká. "To je žart. Ale je to človek, ktorý sa musí oboznámiť so situáciou ... Mimochodom, pozval som ho do Česka. Ak sa mu podarí ukončiť občiansku vojnu na Ukrajine, bude to hrdina," vyhlásil Zeman na adresu Volodymyra Zelenského.