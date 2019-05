Párik zverejnil fotografiu zo Srí Lanky, ľudia zostali v šoku: Z toho záberu budete mať zimomriavky

Párik bol na sociálnej sieti ostro skritizovaný kvôli fotografii. Jean a Camille z Bruselu cestujú po svete a fotografujú, čo sa dá. Tentoraz to podľa niektorých ľudí už naozaj prehnali.

Zverejnili totiž obrázok z ich cestovania po Srí Lanke. Na fotografii Jean visí z vlaku, drží sa len jednou rukou, zatiaľ čo Camille sa nakláňa pre bozk. Odfotografovať ich mal podľa Daily Mail jej brat, ktorý cestoval s nimi.

Kritici označili fotografiu za život ohrozujúcu a nebezpečnú. V popise párik napísal, že je to "jeden z ich najdivokejších bozkov" a že ich opisuje takých, akí sú. Taktiež dodali, že to bola slepá dôvera. Ľudia však na to majú svoj vlastný názor.

"A toto je dôvod, prečo ľudia umierajú." "Nie je to dobrodružstvo, je to hlúpe, ako ľudia ohrozujú svoj život kvôli Instagramu." Ďalší písali, že by ich v niečom takomto nemal nikto podporovať a že ľudia sú schopní aj zomrieť, aby mali peknú fotografiu. Jeden komentujúci vyjadril obavu, že ľudia sa ich budú snažiť napodobniť.