200 čitateľov sa vďaka Novému Času dostane na šampionát: Takto sa tešíme z lístkov na MS

Užijú si zápasy priamo z tribúny! Vďaka súťaži Nového Času ste mali možnosť zapojiť sa do hry o 200 lístkov na zápasy Majstrovstiev sveta v hokeji 2019 v Bratislave a Košiciach.

Stačilo poslať poštou 4 kupóny alebo SMS a boli ste v hre. K svojim majiteľom sa vstupenky dostali 3. mája, keď sme vyžrebovali stovku šťastlivcov, ktorí dostali po dva lístky. Majú z nich neuveriteľnú radosť!

Držíme palce našim

Helena Kollárová (70), Nové Zámky

My fandíme hokeju celá rodina, pozeráme každý zápas a vždy držíme palce našim. Momentálne mám zdravotné problémy, tak uvidím, či budem do zápasu fit. Ak sa nestihnem uzdraviť, tak v sobotu pôjde asi dcéra s manželom.

Obdarujem syna

Jarmila Tejgiová (72), Strážske

Som veľkou fanúšičkou hokeja. Súťažila som kvôli synovi a ten mal veľkú radosť, zvýskol: „Jeeej, veľmi sa teším!“ Hrať bude Dánsko a Nemecko, syn tam pôjde s kamarátom, lebo ja nemôžem.

Povzbudzovať pôjdeme s bratom

Július Hladký (61), Nitra

Stále nejako nemôžem uveriť, že som vyhral. Ja som totiž nikdy nič nevyhral, neskutočne som sa potešil. A ešte viac by som sa potešil, keby sa nášmu mužstvu darilo a už hneď v piatok by zdolalo USA. Na zápas, ak to bude čo len trocha možné, pôjdem s bratom a verím, že si to užijeme.

Budeme fandiť Lotyšom

Otvoriť galériu Lucia Kontúrová s Dcérkou Teou Zdroj: sk

Lucia Kontúrová (38) s dcérkou Teou (7), Bratislava

Bolo to milé prekvapenie od Nového Času. Vyhrala som lístky na zápas Lotyšsko - Rakúsko, na ktorý pôjdem s kamarátkou. Budeme fandiť Lotyšsku.

Lístky si užije manžel

Daniela Barčáková (67), Žilina

Veľmi som sa potešila zo vstupeniek, ešte som nikdy v živote nič nevyhrala. Je to prekvapenie pre manžela Jána (67), pre ktorého som súťažila. Buď pôjde na nedeľňajší zápas Dánska s Nemeckom s kamarátom, alebo s ním pôjdem na zápas ja. Som bývalá telocvikárka, učila som telesnú, takže šport mám v krvi.

Tešíme sa na Kanadu

Milan Mardzin (63), Košice

Otvoriť galériu Milan Mardzin Zdroj: ajt

Svoje hlasy som poslal poštou, zrejme to bol ten recept na úspech. Ako bývalý košický basketbalista šport zbožňujem a už v piatok 10. mája si pôjdem pozrieť duel Kanady a Fínska. Keďže môj syn je hokejovým nadšencom Kanady, budeme fandiť jej. Pracuje síce v Hodoníne, ale predpokladám, že príde a pozrieme si zápas spoločne.