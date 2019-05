Štát chce pomôcť chudobným: Kto má nárok na príspevok na energie?

Vynakladáte veľa peňazí na elektrinu či plyn? Výdavky na bývanie patria k najväčším položkám v rodinných rozpočtoch.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) preto navrhuje, aby ľudia, ktorí trpia energetickou chudobou, dostávali štátny príspevok na energie. Čo by to znamenalo a ako by to fungovalo? Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Domácnosti v hmotnej núdzi by nemuseli platiť za energie. Štát by im uhradil časť výdavkov na elektrinu, plyn a teplo. Príspevok na energie, ako by sa táto forma pomoci mohla volať, by sa pohyboval približne od 10 do 28 eur mesačne.

„Pre riešenie vyplácania príspevku na energie na Slovensku sa navrhuje použiť systém kreditných meracích systémov,“ tvrdí šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomír Jahnátek. Kreditný systém znamená, že štát nevypláca peniaze ľuďom, ale organizáciám, ktoré poskytujú potrebné služby. V tomto prípade by išlo o dodávateľov energií.

„Systém aplikovaný v košickej mestskej časti Luník IX umožňuje zakúpiť požadované množstvo elektrickej energie občanom podobne ako kredit na telefón u mobilného operátora. Po zaplatení ľubovoľnej sumy bytovému podniku systém automaticky na diaľku zapne odber elektriny a po odobratí zakúpeného množstva odber automaticky vypne,“ pokračuje ÚRSO. Ministerstvo práce sa s návrhom oboznamuje. Pomoc v hmotnej núdzi poberá takmer 66-tisíc osôb. Príspevok na bývanie dostáva 31 380 z nich.

Ako by to fungovalo

1. Odberateľ by požiadal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradenie do kategórie energeticky chudobných domácností

2. Priložil by list vlastníctva či nájomnú zmluvu, zmluvy o dodávke elektriny, plynu a tepla, doklady o príjmoch členov domácnosti a ďalšie potrebné doklady

3. Ak by spĺňal stanovené podmienky, úrad by požiadal dodávateľa energie, aby pre domácnosť uplatnil kredit

Ceny môžu rásť

Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne Otvoriť galériu Katarína Muchová Zdroj: anc

Cena elektriny na burze môže v priebehu roka vzrásť, a to vzhľadom na očakávaný rast cien emisných povoleniek, ktorý súvisí so snahou EÚ znížiť emisie a viac podporovať obnoviteľné zdroje energie. Zmenu cien pre domácnosti na rok 2020 sa dozvieme až po rozhodnutí regulačného úradu na jeseň tohto roka.

Je to nesystémové opatrenie

Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív Otvoriť galériu Martin Halás Zdroj: anc

Ide o významný, ale nesystémový prvok pomoci nízkopríjmovým domácnostiam. Náklady na bývanie, vodu, elektrinu a plyn tvoria viac ako jednu štvrtinu výdavkov domácností a viac ako 60 percent z nich žije z príjmu do 600 eur mesačne. Pri nízkopríjmových domácnostiach je pomer nákladov ešte vyšší, dosahuje tretinu výdavkov.

Príspevok na bývanie

- je súčasťou pomoci v hmotnej núdzi

- slúži na čiastočnú úhradu nákladov na bývanie

- ak človek žije sám, príspevok je 55,80 € mesačne

- viacčlennej domácnosti patrí 89,20 € mesačne

- vlastník alebo spoluvlastník bytu musí platiť za služby spojené s bývaním a daň z nehnuteľností, alebo splácať nedoplatky

- vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu musí uhrádzať daň z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad

- nájomca musí platiť nájomné a za služby spojené s bývaním, alebo splácať nedoplatky

Príspevok na energie

- bol by určený iba na úhradu nákladov na energie

- vyplácal by sa priamo dodávateľovi - formou kreditov

- mal by takú výšku, aby dosiahol sumu minimálnej energetickej potreby domácnosti

Čo sa má zmeniť

- príspevok na bývanie by mal dve zložky

- prvá by sa zhodovala s doterajšou dávkou

- druhou by bol nový príspevok na energie