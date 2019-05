Jana dokázala za 2 dni takmer nemožné: Pozrite si unikátny kroj, ktorý vytvorila pre prvú dámu USA

Výrobky z jej dielne majú prezidenti, panovníci, ale aj známe osobnosti po celom svete. Stretnutie slovenského premiéra Petra Pellegriniho s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa v Bielom dome nezaobišlo bez darov.

Prvá dáma Melania Trumpová (49) dostala na mieru šitý kroj z Horehronia. Ten pre ňu ušila Jana Kucbeľová (55) z Detvy. Z jej rúk v minulosti vzišiel aj kroj, ktorý dostala Hillary Clintonová. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jana Kucbeľová (55) hovorí, že na výrobu kroja mali krátky čas. „Malo ísť o horehronský alebo detviansky kroj. Keďže som v minulosti robila detviansky kroj pre Hillary Clintonovú, rozhodla som sa teraz pre horehronský,“ vysvetľuje s tým, že definitívnu objednávku z Úradu vlády dostali v piatok večer a v stredu ráno už premiér Pellegrini letel do Ameriky.

Na plnú realizáciu mala len pondelok a utorok. „Bola som si vedomá, že to musí byť kroj špičkovej kvality. Keby som ho mala realizovať od začiatku až po koniec, to by za 2 dni nebolo možné. Tak som sa rozhodla využiť autentické, pôvodné staré súčasti krojov, ktoré mám vo svojej zbierke,“ vysvetľuje.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Kroj však nemohol niesť náznaky nosenia alebo používania. Preto napríklad na sukni či čepci nechýbajú obnovovacie švy a všetko robili tak, aby každá súčasť kroja bola v dokonalej kvalite. K dispozícii dostali presné miery prvej dámy. „Bolo to pomerne náročné z dôvodu, že je veľmi vysoká - má 1,8 metra. Je veľmi štíhla, nosí veľkosť S, ale má silikónové prsia. Takže sme museli tvarovať aj vestu tak, aby to dokázala obliecť,“ dodáva s tým, že rýchlo museli vyrobiť aj čižmy vo veľkosti 42.