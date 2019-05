7 tipov na nenávidený jarný problém vodičov: Ako odstrániť mušky z auta najrýchlejšie?

Hmyz na čelnom okne či laku vodičom prekáža. Ako vyriešiť problém, ktorý sa objavuje vždy na jar?

Dôkladne umyť zvyšky mušiek sa vám v umývacej linke nepodarí. Nový Čas a magazín AUTO BILD otestovali overené aj neoverené prípravky na zmytie hmyzu z karosérie, zisťovali sme, ktoré ozaj fungujú.

1. Kuchynský saponát Otvoriť galériu Kuchynský saponát Zdroj: AUTO BILD

Neodporúčame dlhodobo používať odmasťovacie saponáty na karosériu, lebo ju môžu poškodiť. Napriek tomu sme ich nemohli v teste vynechať. Jednorazový pokus však lak bez problémov vydrží. Saponát výborne pení, hlavne v spojení s hubkou. Kuchynská hubka (s drsnou stranou) je však ako brúsny papier a zanecháva škrabance. Normálna huba na auto je ideálna. Všetko sa pekne odmastilo, časť hmyzích tiel zmizla, ale zostali matné škvrny, ktoré hubka už len hladila.

Účinnosť: 80%

2. Prípravok proti hmyzu Otvoriť galériu Prípravok proti hmyzu Zdroj: AUTO BILD

Prípravok stačí nastriekať (je vo fľaške s rozprašovačom) a počkať podľa druhu 30 sekúnd až päť minút. Potom opláchnuť prúdom vody. Chemikália dokáže rozpúšťať telá hmyzu, ale viac tie, ktoré odstávajú do priestoru. Prilepené ku kapote sú odolné. Skúšali sme aj viac chemikálie, ale rozpúšťanie to neurýchlilo. Po opláchnutí treba striekanie opakovať. Po troch cykloch zmizli takmer všetky mušky.

Účinnosť: 90%

3. Voda a handra Otvoriť galériu Voda a handra Zdroj: AUTO BILD

Voda a handra Ako referenčný test sme zvolili klasiku bez chemikálií a saponátov. Čo ak stačí čistá voda a drahé špeciálne prípravky sú len marketingovým ťahom? Tento test ukázal, že veľmi záleží na druhu handry. Prachovka na podlahu špinu len oblizuje, drsná handra hmyz rozmazáva do lepivej kaše. Utierka z mikrovlákna dokáže zotrieť najviac hmyzu, ale rýchlo sa polepí a potom už je bez účinku. Napokon sme vyrobili aj tak len fľaky, ktoré sme museli očistiť špeciálnym prípravkom.

Účinnosť: 20%

4. Kvapalina do ostrekovačov Otvoriť galériu Kvapalina do ostrekovačov Zdroj: AUTO BILD

Je to logické. Ak má letná zmes do ostrekovačov pomôcť stieračom pri odstránení hmyzu z okna, mala by fungovať aj na kapote. Prvá nevýhoda sa ukázala pri aplikovaní. Kvapalina steká, ťažko ju udržať na potrebnom mieste a rýchlo vyprchá. Čakať na pôsobenie sa nedá, treba naliať a hneď utierať handrou. Dobre odmasťuje, ale slabo čistí. Kvapalina do ostrekovačov bola sklamaním. Účinok bol porovnateľný s vodou.

Účinnosť: 20%

5. Umytie vysokým tlakom Otvoriť galériu Umytie vysokým tlakom Zdroj: AUTO BILD

Vysokotlakové umývanie je na bežnú špinu účinné. Priplatili sme si umývanie so šampónom, ale ten je na mušky krátky. Samotný tlak dokáže odtrhnúť vytŕčajúce krídla a nožičky hmyzu, ale prischnuté telá nie. Proti muškám je účinné len tlakové umývanie v kombinácii s prípravkom proti hmyzu.

Účinnosť: 40%

6. Cola Otvoriť galériu Cola Zdroj: AUTO BILD

Kyselina fosforečná v kombinácii s bublinkami oxidu uhličitého dokáže odstrániť časť hmyzích tiel. Účinok je približne polovičný v porovnaní so špeciálnymi prostriedkami, navyše treba umyť cukor a karamelové farbivo z karosérie normálnou vodou. Čo by spôsobila kyselina na laku pri dlhodobom používaní si môžeme len domýšľať.

Účinnosť: 60%

7. Autošampón Otvoriť galériu Autošampón Zdroj: AUTO BILD

Použili sme šampón na silné znečistenie, o ktorom výrobca tvrdí, že odstráni aj zvyšky živice, asfaltu a brzdného prachu. Tak by mohol odstrániť aj hmyz. Časť umytá šampónom sa zo všetkých ostatných najviac leskla, všetky nečistoty zmizli, len väčšina mušiek zostala na mieste.

Účinnosť: 40%