Vojvodkyňa Meghan a princ Harry majú syna: Má ich prvorodený potomok nárok na trón?

Briti sa konečne dočkali! Buckinghamský palác oficiálne potvrdil, že vojvodkyňa Meg­han včera ráno o 5.26 priviedla na svet chlapčeka, ktorý je v poradí siedmy následník britského trónu. Narodil sa s hmotnosťou 3,26 kg.

Meghan a Harry oznámili, že čakajú bábätko, minulý rok v októbri. Pohlavie však neprezradili, pretože ho ani sami nevedeli. Chceli sa nechať prekvapiť. Médiá o ňom však neustále špekulovali. Keď v kráľovskom aute videli modré dečky, s istotou tvrdili, že to bude chlapček. Keď sa kráľovná Alžbeta (93) obliekla do ružového kostýmu, tvrdili zas, že je to jasný náznak toho, že Meghan čaká dievčatko.

Dátum pôrodu bol stanovený na koniec apríla, a tak posledné týždne čakala celá Británia na informáciu o tom, že Meghan konečne porodila. Rodiť chcela doma, no viacerí lekári jej to pre vek a to, že je prvorodička, neodporúčali. Obávali sa, že bude musieť podstúpiť cisársky rez. Nápad sa nepozdával ani samotnej kráľovnej Alžbete (93).

V posledných dňoch sa objavovali informácie o tom, že bývalá herečka už dávno porodila, len o tom ešte neoboznámili verejnosť. V skutočnosti však týždeň prenášala a porodila až včera ráno. Vydobyla si svoje a syna priviedla na svet vo Windsorskom hrade, a nie v nemocnici.

Vojvodkyňa aj chlapec sú v poriadku Otvoriť galériu Radostnú novinu prišiel pred Windsorský hrad zvestovať aj známy neoficiálny hlásnik. Zdroj: northfoto

„Vojvodkyňa aj dieťatko sú obaja zdraví a majú sa dobre,“ píše sa vo verejnom vyhlásení kráľovskej rodiny na instagrame. S Meghan je manžel Harry aj jej mama Doria (62). „Ako by každý otec a rodič povedal, dieťa je úžasne, ale za toto malé klbko by som aj život položil, takže som nesmierne šťastný," vyznal sa novopečený otecko Harry.

Ako sa ich vzťah vyvíjal:

2016 - Júl: prvé stretnutie princa Harryho a Meghan Markle

2016 - 8. november: oficiálne potvrdili svoj vzťah

2017 - November: princ Harry a Meghan Markle sa zasnúbili

2018 - 19. máj: konala sa kráľovská svadba v Katedrále sv. Juraja vo Windsorskom zámku

2018 - október: oficiálne oznámenie o tehotenstve Meghan Markle

2019 - 6. máj: Meghan porodila syna

Henry Charles Albert Davis

Dátum narodenia: 15.9.1984

Titul: Vojvoda zo Sussexu

Je 6. v poradí na trón Spojeného kráľovstva

Ex priateľky: 2012 - 2014 Cressida Bonas,

2004 - 2011 Chelsy Davy, 2015 Ellie Goulding

Manželka: Herečka Meghan Markle (37)

V minulosti pútal pozornosť škandálmi – fajčil marihuanu, na maturitnom večierku bol oblečený v nacistickej uniforme

Majetok: vyše 35 mil. eur

Rachel Meghan Markle

Dátum narodenia: 4. august 1981

Mama: Doria (62) je Afroameričanka, ktorá pracuje ako sociálna pracovníčka a inštruktorka jógy, dcére je oporou

Otec: Thomas (74) je pôvodom Holanďan, pracuje ako kameraman, s Meghan nemajú dobrý vzťah

Titul: Vojvodkyňa zo Sussexu

Povolanie: bývalá herečka známa zo seriálu Kravaťáci

Manželstvá: 2011 – 2013 herec Trevor Engelson

2018 – súčasnosť princ Harry

Majetok: 4,3 milióna eur



Následník trónu- malý princ

Dátum narodenia: 6. máj 2019

Rodičia: vojvodkyňa Meghan a princ Harry

V poradí siedmy následník trónu. Prvý je princ Charles (70), druhý je princ William (36), tretí je Williamov syn princ George (5), štvrtá je dcéra

princezná Charlotte (4), piaty jeho syn princ Louis (1) a šiesty je princ Harry (34).