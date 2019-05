Celebrity vymenili šaty za kroje: Karin Majtánová prekvapila originálnym kostýmom

Slovenské tradície v hlavnej úlohe! Známe tváre slovenského šoubiznisu sa v nedeľu stretli na slávnostnej akcii v novej budove Slovenského národného divadla.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Mnohých hostí naše celebrity prekvapili svojimi outfitmi. Moderátorka Aneta Parišková (45) so snúbencom Miroslavom (47) prišli v ľudovom kroji. Podobný outfit si zvolil aj bývalý šéf Markízy a RTVS Václav Mika (55) s priateľkou Kristínou (31). „Máme kroje, ktoré nie sú až tak vzdialené. Kristínka má Trenčín a ja som bližšie k Myjave. Symbolika je aj v tom, že v jej prípade je to bližšie k môjmu rodisku a v mojom prípade je to bližšie k jej rodisku,“ prezradil Mika.

Zemplínsky kroj z folklórneho súboru Technik

Parišková sa so snúbencom Miroslavom držali dress codu celej akcie.

Myjavský kroj Otvoriť galériu Myjavský kroj Zdroj: Tibor Géci

Alena Heribanová prišla s bratom Vladimírom Repčíkom.

Kroj z okolia Trenčína/Kroj z okolia Myjavy Otvoriť galériu Trenčiansky a Myjavský kroj Zdroj: Tibor Géci

Tematicky sa obliekli aj bývalý šéf Markízy a neskôr RTVS Václav Mika s priateľkou Kristínou.