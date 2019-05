Na hrozné správanie slávnej speváčky nezabudnú: Hviezdne maniere Suzi Quatro v Bratislave

Diktovala si podmienky a museli ju obskakovať! Americká speváčka Suzi Quatro (68) zavítala nedávno na Slovensko. Dôvodom bolo nakrúcanie zábavnej relácie Chart Show.

Keď však kompetentní v Markíze pozvali svetovú hviezdu, ktorú poznajú skôr staršie generácie, ani vo sne im nenapadlo, aké problémy ich čakajú. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Quatro je na scéne už dlhé roky, fanúšikov má skôr vo vyšších ročníkoch. Markíza pripravovala v Chart Show tému Najväčšie chrapláky, a preto sa rozhodli prilákať umelkyňu na Slovensko. Nakoniec sa im to aj podarilo, no prišli problémy, z ktorých mali tvorcovia vrásky na čele.

„Zaspievala hit If you can give me love. Divákom sa to páčilo, no jej správanie bolo veľmi nepríjemné. Najprv nebola ochotná priniesť si svoju gitaru, tak musel štáb tri dni zháňať konkrétnu gitaru podľa jej požiadaviek,“ prezradil Novému Času zdroj zo štábu. Speváčka navyše hneď po príchode chrlila okolo seba doslova ohne.

„Bola nervózna pri prevoze na nakrúcanie, lebo uviazli v zápche a bolo jej treba ísť na toaletu. Potom, keď ešte vodič nezastavil presne pred vchodom, požadovala jeho výmenu. Tvorcovia jej museli vyhovieť, lebo by bol obrovský problém,“ dodal náš zdroj. Nový Čas sa na správanie umelkyne spýtal aj kompetentných v Markíze, no tí do uzávierky na otázky nereagovali.