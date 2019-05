Z Harryho a Meghan sú už rodičia: Prvé slová hrdého otca, odpovedal aj na otázku o mene bábätka

Stali sa z nich rodičia! Pred nedočkavých novinárov sa postavil čerstvý otecko a osobne potvrdil radostnú novinku.

"Matka aj dieťa si vedú veľmi dobre. Bol to najúžasnejší zážitok, aký som si kedy mohol predstaviť. Obaja sme nadšení a vďační za lásku a podporu od všetkých. Bolo to úžasné, preto sme sa chceli o tom s každým podeliť," prezradil. Princ potvrdil, že pri Meghan je aj jej mama Doria Ragland.

Pri mene malého princa bol však Harry skúpy na slovo. "Stále rozmýšľame o menách. Bude to ďalší krok. Plánujeme ukázať naše bábätko v priebehu dvoch dní," dodal. Princ Harry bol osobne pri pôrode synčeka. "Bolo to úžasné, absolútne neuveriteľné a ako som povedal, som na svoju manželku neuveriteľne hrdý. Každý rodič a otec vám povie, že jeho dieťa je absolútne úžasné. No pre náš uzlíček by človek aj zomrel."



Vojvodkyňa Meghan porodila, s manželom princom Harrym sa tešia z maličkého synčeka. O jeho narodení informovali na svojom instagrame Sussex Royal. ,,S potešením oznamujeme, že jej kráľovské výsosti vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu privítali svoje prvé dieťa v skorých ranných hodinách 6. mája. Ich syn váži 3,26 kg. Vojvodkyňa aj bábätko sú zdraví a darí sa im dobre. Pár chce poďakovať verejnosti, že s nimi zdieľala nadšenie a vyjadrovala im podporu počas týchto výnimočných chvíľ v ich živote. Viac detailov bude zverejnených v najbližších dňoch," znie oznam.

Ich prvé dieťa je ôsmym pravnúčaťom britskej kráľovnej Alžbety II. a tiež siedmym v nástupníckej línii na britský trón. Harry a Meghan si pohlavie potomka, ktorý bude zrejme mať dvojité britsko-americké občianstvo, neželali vedieť vopred.

Vojvodovi a vojvodkyni zo Sussexu už pogratulovali k prvorodenému potomkovi poprední britskí politickí lídri vrátane premiérky Theresy Mayovej, šéfa britskej Labouristickej strany Jeremyho Corbyna či škótskej premiérky Nicoly Sturgeonovej, informuje BBC. "Lásku, šťastie, a zdravie," páru zaprial aj arcibiskup z Canterbury Justin Welby, ktorý Meghan a Harryho vlani sobášil.