Gáboríkovci tvárami dobrej iniciatívy: Hrajte o tričko s podpisom hokejovej hviezdy

Marián a Ivana Gáboríkovci motivujú národ zapojiť sa do hokejovej výzvy.

Oblečte sa do národných farieb s novým štýlovým tričkom, fandite nášmu tímu a staňte sa súčasťou jedinečného systému podpory mladých hokejových talentov.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Tím poľského výrobcu športového oblečenia 4F prišiel v čase začínajúcich sa MS v ľadovom hokeji s nápadom vytvoriť originálne tričko pre slovenských fanúšikov. Ak sa preň rozhodnete, 4F z neho odvedie sumu až do výšky polovice predajnej ceny priamo Nadácii Mariána Gáboríka.

„Urobíme maximum pre to, aby sme tento dar využili pre talentované deti, ktoré potrebujú našu podporu najviac,” hovorí hokejová superstar Marián Gáborík, ktorý v Trenčíne prevádzkuje vlastnú hokejovú školu organizujúcu aj pravidelné letné hokejové kempy pre deti.

„Vďaka tomuto projektu budeme schopní pokryť náklady spojené s hokejovými tréningami či zakúpením hokejovej výstroje pre deti, ktorých rodičia si to nemôžu dovoliť. Čím viac tričiek skončí u fanúšikov, tým viac malých hokejistov bude mať z tejto výzvy úžitok,” dodáva a vyzýva Marián. Projekt si pochvaľuje aj Ivana: „S Majom sme sa angažovali pri dizajne tričiek a musím povedať, že sa veľmi vydarili. Sú nadčasové, štýlové a vo veľmi dobrej kvalite,” hovorí obľúbená tanečníčka, podnikateľka a influencerka.

Ako sa k tričku dostať?

Tričká pre fanúšikov v troch verziách – pre mužov, ženy a deti - sú dostupné do 26. mája vo všetkých predajniach 4F na Slovensku (v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici, Martine, Žiline a Nitre, v špeciálnom pop-up obchode, ktorý bude otvorený počas MS v Košiciach (od 10. do 21. mája pred Auparkom) a v Bratislave (od 22. do 26. mája pred Auparkom) a cez e-shop na www.4Fstore.sk

Autogramiády s ambasádormi

Svoje hokejové tričko môžete získať aj s osobným venovaním od Mariána a Ivany tu:

- 10. mája o 17:00 v 4F zóne pred Auparkom v Košiciach

- 11. mája o 16:00 v 4F obchode v Atrium Optima v Košiciach

- 25. mája o 13:00 v 4F zóne pred Auparkom v Bratislave

(Pozn.: dátum a čas sa môžu zmeniť – viac info na www.4Fstore.sk )

Súťaž o tričká s podpisom Gáboríka

Chcete mať jedno z troch tričiek od výrobcu športového oblečenia 4F uvedené v čase hokejových MS na Slovensku a podpísané Mariánom Gáboríkom? Stačí, ak správne odpoviete na súťažnú otázku do pondelka 13. mája 2019.