Róbert Mak získal so Zenitom veľký triumf: Prvý titul oslávil na lavičke náhradníkov

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak (28) dosiahol s ruským klubom Zenit Petrohrad veľký úspech.

Mužstvo z "Benátok severu" v trojkolovom predstihu získalo majstrovskú trofej v tamojšej najvyššej súťaži Premier League 2018/2019.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tímu trénera Sergeja Semaka dala definitívu sobotňajšia remíza na ihrisku Achmatu Groznyj (1:1) v kombinácii s prehrou druhého Lokomotivu Moskva v Tule (0:2). Zenit má po 27. kole pred "železničiarmi" náskok deviatich bodov. V ruskej lige však v prípade rovnosti bodov ako prvé kritérium rozhoduje počet víťazstiev. Zenit ich nazbieral už osemnásť, zatiaľ čo hráči z hlavného mesta Ruska iba štrnásť.

"My sme remizovali v Groznom 1:1. Boli sme už v lietadle pripravení odletieť do Petrohradu, keď sme sa dozvedeli, že Lokomotiv prehral. Začali sa bujaré oslavy," uviedol Mak prostredníctvom svojej oficiálnej stránky.

Dvadsaťosemročný krídelník strávil sobotňajší duel na lavičke náhradníkov. V aktuálnej ligovej sezóne však zasiahol do 18 duelov, v ktorých strelil jeden gól. Dovedna ich v drese Zenitu v sezóne nastrieľal šesť. Ako priznal, po prílete do Petrohradu si hráči mohli užiť ligové prvenstvo s prítomnými fanúšikmi. "Na našom letisku už čakalo veľa fanúšikov, trošku sme si to s nimi oslávili. Naplno to oslávime v nedeľu na našom štadióne, kde privítame CSKA. Určite to bude nádherné, nezabudnuteľné," doplnil Mak.

Pre Zenit je to šiesty ligový titul, premiérový od ročníka 2014/2015. "Máme za sebou veľmi náročnú sezónu, vyhrávali sme dôležité zápasy. Je to krásne sa stať najlepším už tri kolá pred koncom. Všetci sa tešíme. Základom bola skvelá partia. Tá ťahala za povraz na ihrisku, ako aj mimo neho. Je to môj prvý titul. Teším sa, že som ho získal v Zenite," skonštatoval Róbert Mak, ktorý má v Petrohrade platný kontrakt aj pre budúcu sezónu 2019/2020.