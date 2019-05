Verili by ste? K ochrane životného prostredia možno prispieť aj vhodným kúrením

Dávajú to najavo čoraz viac, hlasnejšie a dôraznejšie: mladým na osude našej planéty záleží! Ochrana životného prostredia je súčasťou ich mentálneho sveta. Nechcú používať plast, triedia odpad. Svoj „EKO“ životný štýl chcú uplatniť aj pri plánovaní svojho budúceho bývania.

Postaviť si vlastný dom pre väčšinu bežných smrteľníkov nie je práve lacné. Finančná náročnosť môže najmä mladé páry nútiť, aby od svojich ekologických nárokov pri realizácii svojho budúceho domova upustili. Pri voľbe najvhodnejšieho zdroja vykurovania však nemusia.

3E riešenie

Moderné vykurovanie tepelným čerpadlom je pre väčšinu ľudí z dôvodu vysokej kúpnej ceny zariadenia cenovo nedostupné. Elektrické vykurovanie zas núti ľudí siahnuť hlbšie do vrecka na mesačných nákladoch. Vykurovanie uhlím a drevom je lacnejšie, ale zase ohrozuje naše zdravie a kántri lesy. Pri riešení dilemy, čím vykurovať dom ekologicky a zároveň cenovo prijateľne, je rozumnou voľbou zemný plyn. Spĺňa 3E princípy: je ekologicky šetrný, ekonomicky výhodný a energeticky hospodárny.

Otvoriť galériu Zdroj: SPP – distribúcia

Najčistejšie palivo

Kvalitou nášho ovzdušia sa chváliť nemôžeme, je tretie najšpinavšie v EÚ. Jeho najväčším znečisťovateľom je vykurovanie uhlím a drevom. A čo zemný plyn? Zemný plyn je najčistejším palivom medzi všetkými fosílnymi palivami. V porovnaní s pevnými palivami vzniká pri spaľovaní zemného plynu podstatne menej škodlivín a produkuje sa zanedbateľné množstvo jemných prachových častíc, ktoré vytvárajú smog, majú karcinogénne účinky a sú najväčším problémom z hľadiska znečistenia nášho ovzdušia. Pri vykurovaní zemným plynom je možné emisie CO 2 v porovnaní s uhlím znížiť až o 50 %. Zemný plyn navyše prakticky neobsahuje zlúčeniny síry, a teda v spalinách nie sú prítomné žiadne jej oxidy. Rovnako zanedbateľné sú aj emisie oxidu uhoľnatého (CO) a uhľovodíkov v spalinách zemného plynu. Výrobcom plynových spotrebičov sa podarilo znížiť aj objem oxidov dusíka (NO x ) až na 10 % niekdajších hodnôt.

Otvoriť galériu Zdroj: SPP – distribúcia

Infraštruktúra do troch štvrtín rovníka

Slovensko sa môže pochváliť druhou najhustejšou sieťou plynovodov v Európe. Na dĺžku meria neuveriteľných 33 300 kilometrov, čo je viac ako sú tri štvrtiny obvodu Zeme na rovníku (jeho dĺžka je 40 075 km). Vďaka takejto sieti sa plyn dostane do 77 % miest a dedín, v ktorých žije vyše 94 % obyvateľov. Podmienky na zlepšenie kvality ovzdušia sú teda na Slovensku vytvorené.

Ako teda bývať „EKO“?

3E zemný plyn tak na Slovensku predstavuje najdostupnejšie ekologické riešenie, ako aj reálnu šancu pre čistejšiu budúcnosť nášho ovzdušia. Preto Milan Vanga, manažér externej komunikácie spoločnosti SPP – distribúcia, mladým ľuďom odporúča, aby si svoj dom postavili na plynofikovanom pozemku a do svojho bývania si nainštalovali úsporný kondenzačný kotol: „Budú tak žiť nielen v teple, spokojne a šťastne, ale aj s pocitom, že aj oni sami prispievajú k ochrane životného prostredia.“ Tak, ako vyše 1,5 milióna Slovákov, ktorí výhody zemného plynu už využívajú.