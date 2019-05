Hokejistom St. Louis sa v play off vonku darí: Blues odvrátili hroziaci koniec sezóny

Hokejisti St. Louis odvrátili hroziaci koniec sezóny a zvíťazili na ľade Dallasu 4:1 v šiestom súboji semifinále play-off Západnej konferencie NHL.

Blues si vynútili rozhodujúci siedmy duel, ktorý sa bude hrať v utorok 7. mája na ich ľade.

Hostia zo St. Louis viedli po dvoch tretinách v Dallase 2:1, ale pečať svojmu triumfu nasadili až v 48. a 49. min, keď sa v rozpätí 33 sekúnd gólovo presadili Jaden Schwartz a Sammy Blais. Schwartz strelil už ôsmy gól v play-off a lepší strelec ako on je v celej súťaži iba Logan Couture (San Jose) s 9 zásahmi. V bránke St. Louis mal Jordan Binnington 22 zásahov. Jeho náprotivok Ben Bishop bol v tretej tretine vystriedaný Antonom Chudobinom po tom, čo inkasoval štyrikrát z 20 striel. Hráčom St. Louis sa tento rok v play-off výnimočne darí na klziskách súperov, zo šiestich takýchto zápasov prehrali iba jeden.

"Hovorím to počas celej sezóny, že sa musíme držať herného plánu. Ak hráme tak, ako chceme hrať, posúva nás to vpred," uviedol obranca St. Louis Alex Pietrangelo, strelec otváracieho gólu v zápase číslo 6. "Tušili sme, že to bude dlhá séria, lebo oni disponujú kvalitným tímom. Najmä majú skvelú obranu a brankára, musíme nájsť spôsob, ako ich prekonať," skonštatoval kapitán Dallasu Jamie Benn.

Play-off NHL - semifinále konferencií:

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Dallas - St. Louis 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) - stav série 3:3

Góly: 12. Seguin (Zuccarello, Jamie Benn) - 2. Pietrangelo (Edmundson, Schwartz), 36. Perron (Sundqvist, Barbašev), 48. Schwartz (Steen, Parayko), 49. Blais (O´Reilly).