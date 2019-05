Úspešný šesťdesiatnik si nabalil drogovo závislú striptérku: Vzťah sa stal Michaelovi osudným

Rozvedený Michael McNew (64) bol bohatý manažér s luxusným domom vo Washington Crossing v USA.

33-ročná Jennifer Lynn Morrissey bola striptérka s problémami s drogami. Bolo nepravdepodobné, že by práve medzi týmito ľuďmi niečo bolo, keď sa však podľa Mirror v roku 2014 stretli v striptízovom klube, v ktorom Jennifer pracovala, okamžite si sadli. Jeden druhému sa zdôverili,Začali spolu chodiť.

Michael sa Jennifer snažil pomôcť aj s jej problémami s drogami, konkrétne s heroínom. Okrem toho jej Michael platil aj luxusné dovolenky a večere v drahých reštauráciách, podporoval ju, keď začala pracovať ako automechanik. Často o nej hovorili ako o zlatokopke. Michaelove dospelé deti, syn a dcéra, nesúhlasili s priateľkou ich otca, ktorá bola o polovicu mladšia ako on a ešte k tomu si aj šťastne užívala jeho peniaze. V roku 2017 však Michael zistil, že ho Jennifer podvádzala a zlomila mu srdce.

„Chcel som, aby si bola so mnou navždy. Vybrala si si, že nebudeš. Máš teraz nového priateľa... Mám pocit, že tie roky s tebou boli len strata času,“ napísal jej. Ďalej jej napísal, že jej veci umiestnil do skladu, kde ich bude držať dva mesiace, ale že ak pôjde do jeho domu, nebude mať inú možnosť, len sa brániť. Pripomenul jej, že má zbraň. Spočiatku sa zdalo, že sa Michael bál Jenniferinho nového priateľa.

Charles „Ruthless“ Kulow mal kriminálnu históriu a minulosť plnú násilia. Párik si medzi sebou vymenil cez 90 správ, v ktorých si písali rôzne veci o ich vzťahu. O dva dni neskôr našli Michaela mŕtveho v jeho obľúbenom kresle. Niekto mu strelil guľku medzi oči. Policajti si najprv mysleli, že išlo o lúpež, pretože mu chýbali hodinky a ďalšie veci. Bolo im však zvláštne, že nezmizli drahé obrazy na stenách. Polícia začala viac vyšetrovať konverzáciu medzi Jennifer a Michaelom a nakoniec Jennifer zatkli.

Jej DNA našli na Michaelových nohaviciach, hoci tvrdila, že v dome nebola celé týždne. Nakoniec povedala, že ho strelila, ale že to bola nehoda. Neskôr vraj bola vystrašená a utiekla, aby zavolala Charlesa, ktorý jej pomohol zariadiť, aby to vyzeralo ako lúpež. Zbavili sa Michaelovho mobilu a Jennifer odoslala cez jeho Facebook správu, aby nikto nič netušil. Jennifer bola obvinená z vraždy. Charles bol medzitým vo väzení, kvôli zabitiu muža počas bitky.

Súhlasil, že bude svedčiť proti Jennifer a nebude čeliť obvineniam z Michaelovej smrti. Právnici majú vlastnú teóriu o tom, prečo chcela Michaela zabiť a síce kvôli jeho životnému poisteniu vo výške 362 000 dolárov, ktoré mala dostať ona. Jennifer povedala, že ho nechcela zastreliť, napriek tomu ju však uznali vinnou. Vo väzení strávi zvyšok života. Posledná správa, ktorú poslal Michael svojej expriateľke bola: „Jen, milujem ťa na smrť.“