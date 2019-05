Zloženie slovenského tímu na domáce MS oznámia na poslednú chvíľu: Kto bude smutný ako Hudáček?

Aktuálna forma, prípadné zranenia, výsledky v zámorí. To všetko zvažujú tréneri a generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan (44) pri skladaní tímu na MS 2019 v Bratislave a Košiciach (10. - 26. mája).

Aj preto po sobotňajšom zápase proti Veľkej Británii (6:1) neurobili škrty v nominácii a jej definitívnu podobu oznámia až po zajtrajšom prípravnom stretnutí proti Nórsku v Michalovciach.Hoci sa predpokladalo, že generálny manažér po dohode s trénermi v sobotu večer opäť vyškrtne z nominácie niekoľko mien, na záverečný blok prípravy, ktorý odštartuje dnes v Košiciach, pricestujú opäť všetci hráči. „vysvetlil Miroslav Šatan. V Košiciach sa dnes k národnému tímu pripojí brankár Patrik Rybár zo zámorskej AHL, ktorého zdržala meškajúca batožina a s Marekom Čiliakom by mal bojovať o post jednotky„Pokúšame sa ho dostať do tímu čo najskôr,“ uviedol držiteľ všetkých medailí Slovenska z MS v ére samostatnosti.Zo zámoria by ešte teoreticky mohla prísť trojica Jaroslav Halák, Zdeno Chára, Peter Cehlárik, no ich Boston vedie v sérii s Columbusom 3:2 a aj Tomáš Jurčo s tímom Charlotte Checkers je blízko k postupu v play-off AHL. „doplnil Šatan. V každom prípade už zajtra večer čaká vedenie reprezentácie jedna z najťažších a najmenej obľúbených úloh počas prípravy na vrcholné podujatie. Tou je vysloviť mená, ktoré sa do záverečnej nominácie nedostanú. Nedávno to priznal aj tréner brankárov Ján Lašák, keď tím nečakane opustil skúsený Július Hudáček.Žiaľ, patrí to k našej práci a aj ja som to viackrát zažil ako hráč. Poznám to,“ ubezpečil Ján Lašák.

Plačú aj tvrdí chlapi

MS 2013: Tréner Vladimír Vůjtek musel počas záverečného zrazu škrtnúť dvoch zo štvorice Marko Daňo, Marek Haščák, Ján Sýkora, Andrej Šťastný. Čierny Peter zostal v rukách Sýkoru so Šťastným, ktorý následný rozhovor s novinármi ukončil predčasne so slzami v očiach.

MS 2015: Vypadnutie z nominácie na šampionát v Ostrave ťažko niesol aj obranca Christián Jaroš, ktorý mal vtedy len 19 rokov. Potom však reprezentoval

na MS 2016 i 2018, v tejto sezóne už bol pevnou súčasťou Ottawy v NHL a mieri na MS 2019.