Takto pred rokom sme sa opaľovali, teraz sa chúlime v kabátoch: Kedy sa konečne oteplí?

Minulý rok v plavkách, tento v kabátoch! Počasie je v posledných dňoch ako na hojdačke. Kým nedávno sa teploty šplhali takmer k 30 stupňom Celzia, teraz sme sa dočkali i snehovej nádielky, dokonca aj v nižších polohách.

Upršané a veterné počasie bude úradovať ešte aj v najbližších dňoch. Kedy nás opäť zohrejú slnečné lúče? Traja zmrznutí prišli tento rok o čosi skôr. Silný vietor a dážď bičovali počas uplynulého víkendu celé Slovensko.

„Počasie u nás ovplyvňuje rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu. V jej tyle prúdi do Európy studený, pôvodom arktický vzduch,“ informovala pre TV JOJ meteorologička Miriam Jašová. V praxi to znamená, že aj v nižších polohách sme sa dočkali snehovej nádielky. Pár milimetrov nasnežilo aj kúsok od Bratislavy na Pezinskej Babe či pri Zochovej chate. Na západnom Slovensku potrápil ľudí aj silný nárazový vietor.

Zmena príde v stredu

Počasie sa príliš neumúdri ani počas dnešného dňa a v stredných a vyšších polohách môže i zasnežiť. Podobne tomu bude aj v utorok, pripraviť sa musíme ešte aj na prízemné mrazy. Zmena počasia by mala prísť v stredu. „Vtedy už očakávame, že by sa najvyššie denné teploty mohli pohybovať na juhu okolo 20 stupňov Celzia,“ prezradila meteorologička SHMÚ Lucia Dlhošová s tým, že v tomto duchu sa ponesie počasie až do nasledujúceho víkendu.

Predpoveď počasia :

Pondelok: dážď a sneženie 8 - 13 °C

Utorok: zamračené 11 - 16 °C

Streda: polojasno 15 - 20 °C

Štvrtok: zamračené 9 - 16 °C

Piatok: oblačno 12 - 18 °C

Sobota: oblačno 15 - 21 °C