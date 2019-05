Roman († 23) a Adriána († 24) sa po rozchode chceli dať zase dokopy: Namiesto udobrenia smrť!

Chceli sa udobriť, no skončilo to tragédiou! Roman († 23) zo Žarnovice a Adriána († 24) z Vyhní chodili spolu niekoľko rokov. Hoci sa rozišli, v posledných dňoch si k sebe opäť mali nájsť cestu.

Ich láska však ďalšiu šancu nedostala. Mladíkova nadupaná Honda vyletela z cesty a asi po 100 metroch narazila do stromu. Auto sa doslova omotalo okolo kmeňa a zaľúbenci nemali ani najmenšiu šancu prežiť. Čo sa mohlo stať v osudnú chvíľu?!

Nikto netuší, čo sa mohlo stať. Adriána, ktorá pracovala v reštaurácii v Žarnovickej Hute sa zdôverila svojim kolegom, že po rozchode si s Romanom k sebe opäť našli cestu. „Chodili spolu 5 rokov. Potom sa rozišli, našiel si priateľku. Teraz chcel, aby sa k nemu vrátila a ona mi povedala, že musí dať tomu šancu, že to tak cíti,“ povedala užialená kolegyňa.

Sobota mala byť dňom, keď sa mali definitívne udobriť. Osud však zasiahol do ich životov najhoršie ako mohol. „Nikto si to nevieme vysvetliť. Je to obrovská strata. Bola veľmi dobrý človek a veľa ľudí za ňou plače,“ povedala kamarátka nebohej mladej ženy s tým, že jej auto ešte stále stojí pred reštauráciou. Kto šoféroval v osudný deň, nie je známe.

Zabil ich náraz do stromu

Dvojica musela ísť zrejme veľkou rýchlosťou. Auto malo zísť z cesty, postupne nerazilo do betónového pätníka, následne v rotačnom pohybe do budovy, železného napájadla a do stromu. „Počul som iba silný náraz. Ona ležala pod autom a on bol vymrštený niekoľko metrov od auta. Záchranári ešte oživovali muža, ale už mu nedokázali pomôcť,“ povedal Martin, ktorý neďaleko tragického miesta pracoval.

Na miesto tragédie prišiel aj Adriánin známy, ktorému volala manželka, že sa muselo stať niečo hrozné. „Okamžite som sem išiel. Mala prísť k nám, ale telefonovala, že príde neskôr,“ povedal rodinný známy. Kto šoféroval v osudný deň, nie je známe, pretože oboch mladých ľudí vymrštilo z auta. „V prípade bola nariadená súdna pitva. Priebeh dopravnej nehody aj ustálenie vodiča je predmetom znaleckého skúmania,“ povedala banskobystrická krajská hovorkyňa Mária Faltániová.